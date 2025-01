La madre de Christian Cueva está en el centro del escándalo luego de protagonizar un altercado verbal con Pamela López en el aeropuerto de Trujillo. Después de este duro incidente, la influencer reveló al programa 'Amor y Fuego' que denunciará a la progenitora de 'Aladino' por violencia verbal y psicológica.

Pamela López denunciará a madre de Cueva tras incidente en aeropuerto

'Amor y fuego' mostró imágenes de lo ocurrido en la sala de embarque del aeropuerto de Trujillo. Según relató Pamela López, la confrontación continuó hasta su llegada a Lima, sorprendiendo a los presentes en el lugar.

En los videos difundidos, se observa a la madre de Christian Cueva reclamándole a Pamela López de manera airada, acusándola de no permitirle ver a sus nietos. "Eres mala, no nos dejas ver a nuestros nietos", expresó la señora, quien estaba acompañada por su esposo. Además, la madre del futbolista la señaló por supuestamente "emborracharse con personas de dudosa procedencia".

Pamela López no se quedó callada y respondió, señalando que tanto su esposo como Christian Cueva son quienes frecuentan personas cuestionables. "Todos los delincuentes con los que paran en su terreno", replicó.

Ante esto, Pamela se comunicó con la producción de 'Amor y fuego' y reveló que estaba en la comisaría para denunciar a su aún suegra.

"Estoy sentando una violencia por violencia psicológica y verbal, estoy en la comisaría. rAcabo de ser víctima de violencia verbal por parte de los abuelos de mis hijos. No me siento bien, estoy temblando, fue muy vergonzoso, la gente se amontonó y grabó, estoy mal. Me gritó cosas muy hirientes, llamó bruja a mi madre, dijo que yo le enseñé a tomar a Cueva", escribió López.

Madre de Christian Cueva llama "mala madre" a Pamela López

El altercado se originó cuando Pamela López comenzó a grabar a la madre de Christian Cueva mientras esta la confrontaba en el aeropuerto. En el video, se escucha a la madre del futbolista acusándola de impedirle ver tanto a sus nietos como a su hijo.

