El mejor tributo a John Lennon del mundo estará acompañado en esta velada por las bandas nacionales los Harrisongs, Yo Soy The Beatles y La Pira.

Beatles Perú, la comunidad de seguidores más grande de The Beatles en Latinoamérica, celebra 19 años de historia. Para conmemorar este aniversario, el viernes 17 de enero se llevará a cabo la esperada Fiesta Beatle, el evento más emblemático de la comunidad. Esta edición es muy especial. Se realizará en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco y contará con la presencia de Javier Parisi, reconocido mundialmente como el mejor tributo a John Lennon.

El tributo de Javier Parisi no es solo una imitación, sino una auténtica reencarnación del legendario músico. Su presentación ofrece un recorrido por la historia musical de Lennon, interpretando temas que abarcan desde sus comienzos con The Beatles hasta su etapa como solista, explorando su faceta más rockera, experimental y romántica.

Nació en la ciudad de Lanús, Buenos Aires. Desde niño fue influenciado por los cuatro de Liverpool. Cuenta que con ocho años encontró el disco ‘A Hard Day´s Night’ y su vida cambió. Le dijo a su mamá que quería estudiar guitarra y aprender a cantar. Ya con 17 años algunos amigos del colegio le decían que tenía un parecido con el ex Beatle, después de ver el video de ‘Something’. Entonces, desde los 20 años comenzó a recrear a su ídolo.El resto es historia.

Lleva más de 20 años dedicado a honrar la memoria de su ídolo, recorriendo diferentes escenarios del mundo como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos, España, Inglaterra y Japón. Su talento ha sido reconocido por diferentes medios y críticos de todo el mundo, los cuales lo han catalogado como el mejor imitador de John Lennon del planeta. Incluso, fue reconocido por la misma familia de Lennon, con quienes se reunió y compartió algunos momentos.



Como se ha mencionado, en la Fiesta Beatle, Parisi estará acompañado por otras bandas locales que le hacen tributo a The Beatles desde algún tiempo. Una de ellas es los Harrisongs, la cual es la Única banda homenaje a George Harrison. Además, fueron los representantes de Perú en el Beatlweek 2018 que tuvo lugar en The Cavern Club de Liverpool. A ellos se suman Yo Soy The Beatles, quienes triunfaron en este programa televisivo. Finalmente, estará La Pira, quienes también realizan un set completo, con especial enfoque en canciones de Paul Mccartney.



Cabe mencionar que la Fiesta Beatle es una reunión emblemática de la comunidad. La particularidad de este evento es que ofrece una real experiencia beatlemática, en donde habrá sorteos, venta de merch oficial. Además, cerrará con jammin, en donde cualquiera de los asistentes puede subirse al escenario a tocar y cantar. Hay que resaltar que las entradas ya están disponibles en la plataforma de Joinnus a solo 70 soles.