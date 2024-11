Una década en el circuito artístico nacional no es poca cosa y para celebrarlo a lo grande Beatbang, banda peruana tributo a los cuatro de Liverpool, realizará este sábado 14 de diciembre a las 10:00 p.m la primera edición de su concierto sinfónico el cual contará con un total de catorce músicos en escena, nueve de ellos con formación clásica.

En esta ocasión, Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor) se subirán al escenario del Centro de Convenciones Bianca (Miguel Grau 135 – Barranco) y junto a otros músicos deleitarán al público a través de un viaje cronológico musical donde repasarán la vasta y famosa discografía de George, Paul, John y Ringo.

Pero no solo será un espectáculo vocal diferente. Para esta primera entrega de “The Beatles Sinfónico” BeatBang ha diseñado un programa inspirado en las diversas fases musicales de los Fab Four, a través de una lista de canciones ordenada detalladamente que comprenderá los diversos sonidos característicos y la evolución melódica de la famosa banda británica. Y como regalo navideño, BeatBang tiene preparado un Set Especial del “Beatles For Sale” disco lanzado en 1964 y que este año cumple 60 años.

Entre los temas seleccionados para esta primera edición estarán los clásicos “Yesterday”, “Hey Jude” y “Eleanor Rigby”, Penny Lane, All You Need Is Love entre otros éxitos que son parte fundamental de la historia del grupo. Desde luego la nominada “Now And Then” estará en el repertorio.

Entradas e informes vía whatsapp en el 989-247-999 o en el siguiente enlace: bit.ly/beatlesinfonico y también a través de la plataforma Joinnus.

