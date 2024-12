Juan Carlos Guerrero: “Perú no es un país rockero, en Perú predomina la salsa”

Días atrás, vi el primer episodio de Zona Rockumental Perú en YouTube: El caso Santana en Perú. Para quien escribe, y al igual que muchos que han leído sobre la accidentada visita del músico en 1971, como que ya se sabía todo. Pues siempre hay algo por aprender. Por ejemplo, en este episodio vemos el testimonio de Peter Koechlin, el empresario que trajo a Santana. Koechlin era menor de edad y contó con la ayuda del escritor y periodista Guillermo Thorndike, quien, además, le prestó su teléfono para las coordinaciones de lo que se supone sería el primer gran concierto de rock internacional en Perú. Zona Rockumental es el proyecto del docente y periodista Juan Carlos Guerrero.

“De 1999 a 2003 tuve un programa en Radio Nacional, Zona 103, era un programa dedicado al rock peruano. Cuando acabó esa era, tenía conmigo mucho material. Quería ahondar más partiendo de ese material y así lo hice, pero en lugar de quedarme con la data, busqué a los protagonistas de la historia. A partir de 2005, cuando me presté una cámara de VHS, salí a buscar a los personajes para que hablaran. Entrevisté a los Belking´s, los York´s, esto incluye a Pedro Richter Prada, exministro del Interior de Velasco. Por cosas de la vida, no pude seguir con el proyecto. Pero al mudarme el año pasado, encontré una caja con los videos que había hecho, había cerca de 50 horas de grabación”.

Juan Carlos Guerrero tiene 60 años y también una posición ante las habladurías sobre la muerte del rock. “Como la vida, la música o el arte, en este caso el rock, todo es pendular. Eso de que el reggaetón vino para posicionarse y lo eliminó es circunstancial. Mi viejo me contaba que lo mismo pasaba con el mambo, en 1951 muchos creyeron que iba a desaparecer la música criolla, hasta el cardenal quiso excomulgar a Pérez Prado. Ninguna música es una moda, una vez que se instala, pasa a ser parte de la cotidianidad”.

Grupo Río. Foto: Pocho Prieto.

Si Zona Rockumental existe, se debe a una necesidad.

“Me parece saludable que existan libros sobre el rock peruano, más allá de las diferencias conceptuales que pueda tener con ellos. En segundo lugar, no se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Intento, desde un punto de vista periodístico, poner un grano más a este gran piso de arena de la historia del rock peruano. Creo que he dado un paso adelante al aportar datos y conceptos que no se tenían”.

Juan Carlos Guerrero indica que abordará todas las etapas de la historia del rock peruano. Ha entrevistado a los rockeros de la vieja guardia y a los de las últimas décadas. Sobre un periodo en el que se ha incidido en los últimos tiempos, como el rock subte de los 80, a saber, precisa:

“Perú no es una potencia discográfica y no es un país rockero. En el próximo episodio, Erwin Flores, de Los Saicos, dice que Perú siempre ha sido una sociedad parroquial. Es mentira de que todo el mundo era subte en los 80, de que todos eran beatlemaniacos en los 60, eso no es verdad. Eso lo dice el fanático. En los 60, la mayoría escuchaba mambo, en los 80, se escuchaba salsa. Los jóvenes ahora escuchan de todo, la música de sus celulares es variada, escuchan Grupo 5, Keane, Paul McCartney, Bad Bunny y otros, sin enojo ni predilección, claro, están más cerca de la música de su tiempo. El Perú es un país musical, se escuchan todos los géneros. Si nos ponemos agudos, predomina la salsa. Hay rock en todo el Perú, pero no es el género que la gente escucha más. Cuando veo presentaciones o exposiciones, donde dicen que todos éramos subtes, es falso. Lo que dicen eso son los subtes de billete. Como me gusta los Ramones, The Clash, me siento subte. Ser subte es una manera de vivir la vida. Ahora veo que se hacen listas de los 50 mejores discos del rock peruano cuando no hay industria y el rock no es el género principal en Perú. ¿Existen más de tres personas que te digan que el disco de Las amigas de Nadie te cambio la vida? Se incluye a Las amigas de Nadie y no pones al grupo Río. El grupo Río es más famoso que Leusemia, Mar de Copas y que muchos que han hecho música”.

Juan Carlos Guerrero.

A excepción de Óscar Malca y Pedro Cornejo, para Juan Carlos Guerrero, y no solo para él, la mayoría de periodistas musicales que vinieron después se abocaron al amiguismo.

“Han accionado sus relaciones personales con los artistas. Y esto es como el fútbol. Como yo soy amigo de la infancia de Christian Cueva y ahora soy un periodista deportivo destacado, no me importa que Christian Cueva esté haciendo estupideces con su mujer, sino me importa la historia de Christian Cueva como futbolista y siempre voy a hablar bien de él. Ese símil ha sucedido con los periodistas musicales. ¿El disco de Las amigas de Nadie es más importante que Lo peor de todo de Río? Están hablando huevadas. Río es un grupo trascendental. No son las amigas de nadie, son mis amigas y estoy enamorado, eso deberían decir”.

Juan Carlos Guerrero va con todo. El próximo episodio de Zona Rockumental, se emitirá en YouTube este viernes 27, a las 8 de la noche. Avisados.