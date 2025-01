El reconocido salsero Jonathan Moly ha dado un nuevo paso en su carrera musical con el lanzamiento de su reciente sencillo ‘Me enamoré de ti, ¿y qué?’. Además, el artista venezolano reflexionó sobre la mochila que ha tenido que cargar por ser hijos de dos famosos (Miguel Moly e Inés María Calero) y expresó su emoción por su gira de presentaciones en Perú, que comenzará el 15 de enero.



Las confesiones del venezolano Jonathan Moly



—¿Quiénes han sido tus referentes en la salsa?

—Es complicado porque mis influencias en el canto no son de ningún salsero. Siempre escuché baladas en español y en inglés. Y a nivel de ritmos, me gusta mucho la música de Luis Enrique y la de Marc Anthony. Son salsas que no suenan como de los 80’ o los 90’, son un poco más estilizadas y es el estilo de salsa que me gusta hacer; eso, combinado con el pop, que es lo que me caracteriza como artista.



—¿Qué tan difícil ha sido ser hijo de dos íconos venezolanos?

—Es un arma de doble filo, dependiendo de qué tan preparados estés. Desde niño, yo siempre me preparé para cantar, después estuve en Salserín, que me dio la oportunidad de aprender cosas para que, cuando saliera como solista y la gente me escuchara a mí cantando solo, la gente dijera: ‘él es hijo de dos personalidades, pero se nota que hay una preparación, que hay un estudio’. Yo no solamente canto, también escribo mis canciones y produzco para otros artistas. Entonces, me he tratado de preparar bien para que la gente no pueda decir que lo poco o mucho que logré fue por mis papás.



—A tus 31 años, ¿sientes que ya has logrado tu propio nombre?

—Sí, ya tengo mi nombre consolidado. No estoy todavía donde quiero llegar, sigo trabajando para que ese camino siga avanzando, pero sí siento que la gente me identifica como Jonathan Moly. Obviamente, es más difícil todavía en mi país, porque allá mis papás fueron muy grandes y sí, me costó un poquito más de tiempo que no me vieran como el hijo de…, sino ya con mi propio nombre. Creo que a mis 31 años lo he logrado.

Jonathan Moly da detalles de su nuevo lanzamiento



El cantante venezolano Jonathan Moly utilizó sus redes sociales para presentar su nuevo éxito ‘Me enamoré de ti, ¿y qué?’, que se estrenó el último 5 de enero y ya cuenta con más de 22.000 vistas en su canal de YouTube. Esta melodía marca una nueva etapa en su trayectoria, donde el artista explora el amor desde una perspectiva fresca y apasionada.



Con una letra romántica y emotiva, Moly narra la historia de un enamoramiento inesperado que transforma la vida de quien lo experimenta. La canción combina reggaetón y balada, creando una propuesta musical que evoca tanto la modernidad como la nostalgia, lo que promete resonar con su público.

El concepto detrás de ‘Me enamoré de ti, ¿y qué?’, se centra en la exploración de los sentimientos intensos que surgen cuando el amor llega sin previo aviso. Jonathan Moly, quien ha trabajado arduamente en su próximo álbum, busca transmitir una emoción universal: el amor a primera vista. Esta experiencia, que todos pueden comprender, se convierte en el hilo conductor de la canción.



La producción de la canción estuvo a cargo de Chriz Ozzuary y Jonathan Moly, junto a un equipo profesional que aportó un toque moderno y radiante. La letra fue escrita por Alejandro Vezzani, quien logró plasmar la vulnerabilidad y la entrega total al sentimiento del amor. Moly se siente emocionado por la acogida que ha tenido su lanzamiento y agradece a sus fanáticos por hacer tendencia su canción en las redes sociales.

Jonathan Moly vuelve a Perú



Además del lanzamiento de su nuevo tema, Jonathan Moly está preparando una gira de presentaciones en Perú, que comenzará el miércoles 15 de enero. Este reencuentro con su público promete ser una experiencia inolvidable, llena de sorpresas y momentos especiales. Moly ha expresado su deseo de conectar aún más con sus seguidores peruanos, quienes han demostrado su apoyo incondicional.