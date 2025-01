Después de la ola de críticas que recibió Jonathan Maicelo por sus nuevos ‘retoques’ estéticos que se hizo hace unos días, una nueva figura del espectáculo comentó sobre el boxeador. La modelo Grasse Becerra lanzó comentarios impactantes sobre el joven, señalando que la rinoplastia no le habría ayudado a verse mejor: “No es bonito, nunca lo fue, eso él y todo el mundo lo saben”.

Como se recuerda, Jonathan Maicelo se sometió a una rinoplastia a finales de diciembre de 2024 para corregir deformaciones en su nariz causadas por múltiples fracturas durante su carrera deportiva. A pesar de las críticas, se mostró satisfecho con los resultados e ignoró a sus detractores.

El impactante comentario de Grasse Becerra

Grasse Becerra no se quedó callada tras notar los cambios estéticos que se realizó Jonathan Maicelo, por lo que en una entrevista con el diario Trome destacó que el exboxeador no habría mejorado su aspecto físico e incluso hizo una sorpresiva comparación.

“Qué tal canje se ha metido, digo qué tal cambio. Cuando lo vi, me pareció ver a Carlos Cacho cuando era joven o al trillizo perdido de ‘Los Paletazo’”, señaló irónicamente.

Asimismo, Grasse Becerra aseguró que la rinoplastia que se hizo Jonathan Maicelo no habría sido para verse mejor. La modelo resaltó que antes era más ‘atractivo’.

“Para la cara no hay canje. Maicelo no es bonito, nunca lo fue, eso él y todo el mundo lo saben. Lo atrayente de él, como estaba antes, es que se le veía macho, varonil, pero ahora parece ‘machomenos’”, sentenció, dejando en claro que no le gusta la nueva apariencia del exboxeador tras su canje de rinoplastia.

Jonathan Maicelo se molesta por críticas a su rinoplastía. Foto: Instagram

¿Considera que Jonathan Maicelo se hizo el canje por alguien?

Por otro lado, Grasse Becerra fue consultada sobre la posibilidad de que Jonathan Maicelo se haya realizado la rinoplastia para ‘recuperar’ a Samantha Batallanos, por lo que la modelo agregó una contundente respuesta.

“Digo, pero mejor que sigan separados, igual así como está, no creo (que Samantha le haga caso). Como ya no está con ‘Sami’, no tiene quién lo aconseje, pero uno siempre tiene que preguntar, sobre todo si te vas a hacer algo en la cara”, concluyó en su entrevista.