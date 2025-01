A pesar de que Jonathan Maicelo, inicialmente, estaba respondiendo críticas por su operación en la nariz, todo dio un giro inesperado cuando Kurt Villavicencio salió a relucir su pelea con ‘La Pantera’ Zegarra de hace unos meses. Fue ahí donde el boxeador se defendió del presentador y le señaló: “No eres psicólogo para opinar de mí”.

Al parecer, a Jonathan Maicelo no le gustó ser cuestionado por su comportamiento, ya que Kurt Villavicencio le recordó las agresiones en contra de su expareja, Samanta Batallanos, y eso provocó la molestia del boxeador en plena entrevista.



¿Qué provocó la molestia de Maicelo?

Este miércoles 8 de enero, Jonathan Maicelo asistió al programa ‘Todo se filtra’ para responder a las críticas por su operación en la nariz, sin imaginar que ‘Metiche’ le recordaría las agresiones hacia Samantha Batallanos de hace unos meses.

“Eres un mentiroso, yo jamás te voy a golpear a ti. (De repente, tú, con la fuerza que tienes, no has medido). Te pedí disculpas hace un tiempo, porque considero que jamás te voy a agredir a ti. Al contrario, yo cuidaría de ti. Te lo digo honestamente”, señaló el boxeador al inicio. “Fuiste, contaste y contaste. Hasta le pegaste al psicólogo”, reprochó poco después.

Fue ahí donde Jonathan Maicelo perdió los papeles por las críticas de Kurt Villavicencio en vivo, por lo que no dudó en arremeter contra él al no tolerar que el conductor mencione la agresión contra Samantha Batallanos.

“Tú no eres psicólogo para opinar de mí. (Soy un comunicador que tiene un programa. No soy psicólogo, pero voy a hablar de tal tema). Ten cuidado con las cosas que dices. Tú no eres psicólogo para dar una opinión de mí, de mi bienestar psicológico”, añadió enojado.

¿Qué más señaló el boxeador?

La pelea no quedó ahí, ya que Jonathan Maicelo trataba de excusarse ante las críticas de ‘Metiche’, al repetirle que él no estaba presente para que lo cuestionara de esa manera.

“Tú no estuviste ahí, tú no sabes lo que sucedió. Tú no estuviste ahí. No conoces la situación, no puedes opinar. Tienes que estar ahí para darte cuenta de lo que sucede. Tú no viste la pelea que tuve con ella”, confesó repetidas veces. “Si yo golpeo a una persona, le dejaría secuelas muy notables”, concluyó enojado.