La reciente operación en la nariz ha dejado a Jonathan Maicelo con la cara hinchada, un efecto común tras este tipo de procedimientos. Por ello, Lucía de la Cruz, en una entrevista, ha señalado que el boxeador aún no ha logrado recuperarse completamente, resaltando que su rostro se verá mejor en un tiempo.

Luego de la sorpresiva rinoplastia, Jonathan Maicelo expresó su alegría en redes sociales por los resultados obtenidos tras su reciente intervención, aunque aclaró que se encuentra en un proceso de recuperación y que la hinchazón inicial podría influir en el aspecto definitivo. A pesar de su optimismo, la situación desató una variedad de reacciones en las plataformas digitales, donde no faltaron las críticas y comparaciones negativas.

Lucía de la Cruz sobre la operación del boxeador

En una reciente entrevista con el diario Trome, Lucía de la Cruz consideró que Jonathan Maicelo lucirá mejor después de que su rostro ya no esté hinchado, tras la cirugía en la nariz que se realizó hace unos días. Ante la ola de críticas hacia el boxeador, la cantante mandó a callar a todos los detractores.

“No es feo y con el arreglo se le verá mejor. Muchos hablan, pero todavía no se puede ver el resultado porque está hinchado, de aquí a un mes todavía, pero le va a quedar bien porque Maicelo no es feo, es gracioso, y con el arreglo se le va a ver mejor”, detalló la artista.

Jonathan Maicelo muestra su nariz tras operación estética. Foto: Instagram

Sin embargo, Lucía de la Cruz aprovechó para aclarar que Jonathan Maicelo no es de sus gustos, a pesar de su último ‘retoquito’ estético: “No, ya es papel quemado”.

Jonathan Maicelo se enfrenta a ‘Metiche’

En su entrevista con Kurt Villavicencio, donde mostró cómo quedó luego de su operación en la nariz, Jonathan Maicelo tuvo un tenso momento con el conductor, luego de que fuera cuestionado por su comportamiento.

“Tú no eres psicólogo para opinar de mí. (Soy un comunicador que tiene un programa. No soy psicólogo, pero voy a hablar de tal tema). Ten cuidado con las cosas que dices. Tú no eres psicólogo para dar una opinión de mí, de mi bienestar psicológico”, señaló el boxeador muy enojado en medio del set.