En una reciente entrevista con ‘Todo se filtra’, Samantha Batallanos admitió sentir mucha pena por Jonathan Maicelo, luego de que el boxeador aceptara hacerse una rinoplastia por canje. “Igual me da mucha pena porque es mi ex”, mencionó a las cámaras.

Recordemos que hace unos días, Jonathan Maicelo sorprendió a sus seguidores con un gran cambio en su rostro, al someterse a una operación en la nariz. A través de su cuenta en Instagram, publicó un video con el procedimiento de recuperación, ocasionando diversas reacciones. Una de ellas fue la de Samantha Batallanos, quien reveló que en el pasado le aconsejó no aceptar canje en ese tipo de procedimientos estéticos.

¿Qué mencionó la modelo exactamente?

Samantha Batallanos compartió declaraciones ante el programa ‘Todo se filtra’, donde expresó su tristeza por la decisión de Jonathan Maicelo de someterse a una rinoplastia a cambio de publicidad. La modelo resaltó que le sorprendió el hecho de que el boxeador no haya optado por realizar una inversión personal en su apariencia.

“Cuando se trata del rostro, si no tienes la certeza de que es un buen médico, ¿qué importa el canje? Tienes la plata para pagar a un buen médico porque es tu rostro y aceptas un canje. Yo me quiero morir. O sea, igual me da mucha pena porque es mi ex”, lamentó tras la operación que se hizo el boxeador.

Sin embargo, Samantha Batallanos dejó abierta la posibilidad de que Jonathan Maicelo haya planeado todo para tener más alcance en sus redes sociales. “Él, para hacerse viral, es muy capo; puede ser a propósito”, sentenció. En medio de toda la polémica, la modelo aseguró que rezaría por su expareja: “Por favor, le voy a rezar a Dios para que lo que dijo el doctor sea cierto”.

Jonathan Maicelo muestra orgulloso su operación

Por otro lado, recientemente Jonathan Maicelo se presentó en el set de ‘Todo se filtra’ para abordar las críticas y comparaciones que ha recibido por su reciente cirugía en la nariz. Durante su entrevista, el boxeador defendió su decisión y respondió a los comentarios de sus detractores.

“Me quedo callado mejor ante los comentarios de hombres o mujeres que quieran dar una opinión; yo estoy contento con el resultado y eso es lo que importa”, fue lo que resaltó.