Marisol y Pamela López han dejado a todos con la intriga tras el lanzamiento de su nuevo videoclip 'Dile que no'. La colaboración, que también cuenta con la participación de Leslie Shaw, ha generado gran interés no solo por la calidad de la música, sino también por la controversia que ha surgido en torno a la letra. Aunque muchos aseguran que el tema tiene una clara referencia a Christian Cueva, la realidad es que la canción tiene un mensaje mucho más amplio y, según Marisol, no está dirigida a nadie en particular.

Pero la participación de Pamela López en el proyecto también ha despertado curiosidad. A pesar de no ser cantante profesional, ella ha formado parte de esta producción musical, lo que ha dejado preguntas sobre su rol y el tipo de contribución que hizo en la canción. Marisol no dudó en aclarar todos los detalles y explicar cómo se gestó esta polémica colaboración.

La participación de Pamela López en 'Dile que no'

Marisol no tardó en aclarar el papel que desempeñó Pamela López en 'Dile que no'. Durante una transmisión en vivo, la cantante explicó que su amiga no es cantante y que, por lo tanto, su aporte se limitó a los coros de la canción. "Pamela no es cantante, solo hizo lo que pudo en los coros nada más", expresó Marisol con total transparencia. La cumbiambera también destacó que Pamela no tiene aspiraciones de iniciar una carrera musical. "Ella siempre dice que nació con otro tipo de don, no pretende cantar", añadió.

Sin embargo, Marisol subrayó que la contribución de Pamela fue esencial para el proyecto y que, aunque no tiene experiencia en la música, su presencia fue valiosa. Además, Marisol aclaró que López estuvo involucrada en la parte visual del videoclip y pidió consejos para elegir su vestuario.

¿A quién está dedicado el nuevo videoclip de Pamela López?

Tras el estreno del videoclip de 'Dile que no', las especulaciones sobre una posible dedicatoria a Christian Cueva fueron rápidamente aclaradas por Marisol. En su transmisión, la cantante explicó que la letra de la canción no está dirigida a ninguna persona en particular, sino que habla sobre un sentimiento más generalizado. "Esta canción va dirigida a todas las personas que cuando nos lastiman, nos hacen daño y a veces cometen sus errores, quieren volver", expresó la popular 'Faraona'.