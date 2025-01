Una usuaria de TikTok ha desatado la polémica tras publicar un video en el que denuncia un incómodo incidente ocurrido durante una celebración de Año Nuevo en Trujillo. Según su relato, mientras disfrutaba del evento, fue confrontada por una señora que, creyendo que estaba grabando a Pamela López, intentó arrebatarle el celular. La situación escaló rápidamente cuando otras personas cercanas a López también se involucraron, lo que dejó a la denunciante visiblemente afectada y sorprendida por la agresiva reacción.

La usuaria, que decidió hacer público lo ocurrido a través de TikTok, aseguró que los amigos de Pamela López la ofendieron verbalmente durante el altercado, acusándola de grabar sin permiso. En su defensa, la denunciante afirmó que en ningún momento estaba capturando imágenes de López ni de su entorno. "Yo no los estaba grabando, pero es inevitable grabar cuando alguien está detrás de ti o frente a ti. Entonces, yo no los ofendí en ningún momento y a mí sí me ofendieron bastante", indicó.

El testimonio de una usuaria en TikTok contra amigos de Pamela López

Según contó la usuaria que responde al nombre de Dayana Stephanie, ella se encontraba disfrutando del evento junto a sus amigos, sin haberse percatado de la presencia de Pamela López, quien recientemente tuvo una inesperada reacción al ser consultada por Pamela Franco, y su entorno. Fue ahí cuando una señora del círculo de la ahora influencer se acercó de manera prepotente a su lado y le intentó arrebatar el celular, aduciendo que habían estado grabando a López sin su consentimiento.

"Vino una señora de su grupo de Pamela López. Se acerca a mí de una manera brusca, agresiva. Yo estaba con mi grupo, tranquila, no los molesté, nunca fui, no les pedí foto, nunca hice nada. Entonces, esta señora viene y me jala el celular con todo y mi mano y me dice 'dame tu celular, nos estás grabando'", relató la usuaria en TikTok.

Además, en otro momento aseguró que, después del incidente, sí grabó a Pamela López, pero por pequeños segundos. En el video se le ve a la expareja de Christian Cueva disfrutar de una romántica canción junto con Luis Fernando Rodríguez, el popular 'Diablo'. "Tenía que subir este contenido aquí (TikTok), hacerlo público para que, Pamela López, si lo ve, por favor, a tu staff, a tu grupo con el que salgas, pídeles respeto por los demás. Nadie puede venir y agredirte de esa manera", concluyó la usuaria.