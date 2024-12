Recordemos que durante una reciente celebración, Daniela Darcourt sorprendió a los asistentes al imitar el baile de Yahaira Plasencia y al interpretar una de sus populares canciones. La artista no solo se destacó por su actuación, sino que también aprovechó la ocasión para dedicar unas emotivas palabras a su colega, lo que generó una variedad de reacciones entre los presentes.

El pasado viernes 20 de diciembre, Magaly Medina expresó su admiración por la cantante Daniela Darcourt, elogiando su carisma y autenticidad. La ‘Urraca’ no dudó en comentar la imitación que realizó la artista sobre Yahaira Plasencia.

Magaly Medina tras imitación de Daniela a Yahaira

Magaly Medina compartió en su programa que ha tenido la oportunidad de conocer a Daniela Darcourt en situaciones informales, destacando su personalidad pícara y espontánea, ya que la cantante logra establecer una conexión especial con la audiencia.

Magaly Medina se sorprende con imitación de Daniela Darcourt a Yahaira. Foto: Magaly ATV

“Cuando veo a esta Daniela Darcourt, a mí me encanta porque la he conocido fuera de cámaras, fuera de un escenario. Es tan espontánea, tan ella, tan graciosa, tan pícara, que simplemente me fascina”, detalló.

Se sabe que Daniela Darcourt compartió con entusiasmo que organizó una chocolatada junto a su equipo de trabajo. Durante esta celebración, decidió imitar el estilo de Yahaira Plasencia, lo que generó risas entre los presentes.

“Lo que ella hizo fue parodiar a la Yaja, pero ojo, porque Daniela baila lindo. Ella es bailarina, estudió baile. Fue una parodia divertida y auténtica, algo que la gente disfruta”, mencionó la ‘Urraca’ al respecto.



Magaly Medina critica actitud ‘modosita’ de Daniela Darcourt

No obstante, Magaly Medina expresó su desacuerdo respecto a la actitud de Daniela Darcourt ante las cámaras. La periodista señaló que, al estar en el centro de atención, la salsera tiende a mostrar un comportamiento más reservado y, en ocasiones, diplomático.

“Cuando le pones un micrófono o se enciende una cámara, ella se pone modosita, en plan Lady. No, Daniela, la gente quiere ver a esa chica de barrio, la de La Victoria, la auténtica, con sus lisurotas y su chispa natural. Eso es lo que conecta”, manifestó la periodista.

En esa misma línea, Magaly Medina enfatizó que lo que realmente resalta en Daniela Darcourt es su autenticidad frente a las cámaras y el público, un aspecto que ella misma aprecia en su propia forma de ser. Para concluir, la periodista reiteró su inclinación por aquellas figuras que se caracterizan por su carisma y genuinidad.

“A mí me encanta esa Daniela suelta, sin filtros. Cuando se pone en plan Gisela, toda políticamente correcta, pierde la magia. Lo orgánico es lo que realmente engancha”, finalizó.