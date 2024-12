La salsera Daniela Darcourt no ocultó su malestar al comentar la falta de apoyo de algunas de sus colegas en la música, tras enfrentar una disputa legal con el productor Master Chris. El conflicto surgió debido a una denuncia por derechos de autor sobre el video musical de su tema 'Señor mentira', el cual Daniela logró recuperar gracias a la presión mediática de sus seguidores. Sin embargo, lo que más la molestó fue la actitud de varias figuras del género, quienes, según ella, no se pronunciaron a su favor en el momento crítico. Muchos usuarios interpretaron estas declaraciones como una indirecta hacia cantantes como Yahaira Plasencia y Paula Arias.

Daniela Darcourt expresa su molestía ante la falta de apoyo en su conflicto con Master Chris

En una entrevista para 'América hoy', Darcourt expresó su frustración: "Me atrevo a decirlo públicamente, han despertado a una Daniela escondida durante todo este tiempo". La cantante también señaló que no quería calificar la falta de apoyo de sus colegas como una "decepción", pero sí consideró que su comportamiento fue incoherente con el discurso de unidad y justicia que promueven. "Ellas también vienen reclamando igualdad, justicia, con ese discurso de 'vamos a unirnos', pero con esto queda claro y demostrado, de que cuando hay momentos de decir 'esto pasa' se quedan calladas", afirmó.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Giovana Valcárcel, quien le sugirió tener cuidado con lo que se dice públicamente, Daniela fue tajante: "Yo no me arrepiento de nada, y si en algún momento me equivoco, yo lo asumo, pero en este momento no". Además, reveló que posee pruebas y documentos que respaldan su denuncia, y aseguró que muchos no creen que los tiene, pero los mantiene a su disposición.