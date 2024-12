En una reciente entrevista para 'América Espectáculos', la cantante peruana Yahaira Plasencia dejó en claro que no mantiene una amistad con su colega Daniela Darcourt, en medio de su pelea con el productor musical Master Chris, lo que ha generado una nueva ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Yahaira Plasencia se pronuncia sobre Daniela Darcourt y polémica con Master Chris

El tema surgió luego de que Yahaira Plasencia fuera cuestionada sobre su postura en el conflicto entre Daniela Darcourt y el productor Master Chris, quien recientemente ha estado en el ojo público por una controversia con la cantante. La rubia intérprete, quien expresó su apoyo a Master Chris, optó por no involucrarse directamente en el problema, afirmando que no le corresponde opinar. Sin embargo, sus declaraciones y gestos durante la entrevista no pasaron desapercibidos.

“Prefiero quedarme con lo que yo pienso dentro de mí porque si no arde Troya. (...) Con lo del tema de Daniela y Master Chris, es de ambos, no pienso hablar nada porque no me incumbe, es entre ellos. Prefiero no decir nada porque después… olvídate. Yo estoy con mi gente, remando como todos porque a todos nos cuesta esta carrera, mi respuesta a todo es música”, señaló Yahaira.

En un momento que ha dado de qué hablar, Yahaira Plasencia también comentó que las dificultades que enfrenta Daniela Darcourt no son únicas en la industria musical. “Todos hemos pasado cosas complicadas en la música, no es la única. (...) Mucha gente sabe que Daniela no es mi amiga, le deseo lo mejor. Cuando nos hemos visto, nos hemos saludado cordialmente, y siempre le voy a desear lo mejor como a todas las chicas”, afirmó.

La entrevista tomó un giro interesante cuando Paula Arias, otra reconocida figura de la salsa, estaba siendo entrevistada en el mismo espacio. Yahaira permaneció al lado de Arias y realizó gestos que, según los espectadores, parecían reflejar su incomodidad al escuchar menciones sobre Daniela Darcourt. Aunque algunos lo calificaron como una falta de profesionalismo, la salsera no dudó en defender su autenticidad: “Lo que menos soy es hipócrita. Cuando algo me incomoda, siempre lo pueden notar en mi cara, pero yo hipócrita no soy. Digo las cosas de frente y lo que pienso”.