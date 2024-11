La salsera peruana Daniela Darcourt ha generado revuelo en el mundo de la salsa tras su reciente disputa con Master Chris, su exproductor. La artista, quien acusó a Christian Maldonado (nombre real) de sabotear su carrera al eliminar su videoclip ‘Señor Mentira’ de YouTube, se ha visto envuelta en un conflicto que ha polarizado a sus seguidores y colegas del género.



La situación se intensificó cuando varias salseras, excompañeras de Daniela Darcourt, decidieron respaldar públicamente a Master Chris. Como se recuerda, Paula Arias, Cielo Torres, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia expresaron su apoyo al productor a través de sus redes sociales, lo que llevó a la intérprete de ‘Señor mentira’ a aclarar su postura en una entrevista en vivo.

Daniela Darcourt habla de las salseras que le dieron la espalda



La situación no solo involucró a Darcourt y Maldonado, sino que también ha arrastrado a varias salseras peruanas, quienes decidieron manifestar su apoyo a Master Chris, lo que generó un ambiente de tensión entre colegas. Cielo Torres, Paula Arias, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia utilizaron sus redes sociales para destacar la profesionalidad y calidad humana del productor.



Frente a la ola de apoyo hacia Master Chris, Daniela Darcourt no se quedó callada. En una entrevista en el programa ‘América hoy’, la salsera rechazó las palabras de sus colegas y enfatizó que no necesita que nadie la defienda.



“Yo no tengo ningún problema con nadie, no me junto con nadie. Me escribieron en el video que puse y la única que me ha escrito en privado es Paula (Arias). Yo no tengo que contestar a nadie que no quiera. Ellos hablan desde su experiencia con él. No necesito que nadie meta las manos al fuego por mí, ni que me defiendan”, manifestó la salsera este martes 26 de noviembre.

A pesar de la controversia, la cantante de ‘Probablemente’ aseguró que no se tomará el conflicto de manera personal y que no tiene intenciones de involucrarse en disputas con sus colegas. “No tengo nada que contar respecto a mis compañeras”, concluyó Darcourt.



Daniela Darcourt lanza advertencia a Paula Arias

Por otro lado, Daniela lanzó una dura advertencia a la líder de Son Tentación. “Paula me conoce hace muchos años, sabe perfectamente cómo soy yo. Soy una mujer revolucionaria. Cuando a mí me prenden la mecha y tocan la puerta, yo la abro. Si no me quieren de enemiga o de mala persona, déjenme donde estoy, porque así la paso bien”, indicó.



Además, aprovechó la oportunidad para desmentir su participación en el próximo aniversario de Son Tentación, grupo del cual fue parte en el pasado. “No le he confirmado nada a Paula, y no es por esto. Tengo trabajo, estaré en provincia. No tengo tiempo”, dijo.