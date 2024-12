Yahaira Plasencia ha generado un gran revuelo en redes sociales tras responder a una imitación realizada por Daniela Darcourt. La salsera, conocida como la 'Patrona', dejó claro su sentir con un mensaje contundente: "Yo soy la original".

En un reciente evento de fin de año, Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores con una parodia de Yahaira Plasencia, desatando una ola de críticas y comentarios en las redes. La reacción de Plasencia no se hizo esperar y, a través de sus redes sociales, envió una indirecta que muchos consideran dirigida a Darcourt.

¿Cuál fue la reacción de Yahaira Plasencia tras la imitación que hizo Daniela Darcourt?

Yahaira Plasencia respondió de manera contundente a la imitación de Daniela Darcourt. La salsera compartió en sus redes sociales un breve video de uno de sus shows donde interpretó su tema 'La Original'. En el video se le escucha cantar: "Ya te pasé por el lado y tú ni cuenta te diste, así que no me imites más, que a la hora de bailar yo tengo mi forma propia, yo soy la original y los demás son copia y eso tú lo sabes bien". Esta respuesta dejó claro que Plasencia no tomó a la ligera la imitación de su estilo.

El video rápidamente se viralizó y los seguidores de ambas artistas comenzaron a debatir en redes sociales. Muchos interpretaron la publicación de Yahaira como un mensaje a Daniela.

Daniela Darcourt sorprendió con imitación de Yahaira Plasencia

En un evento de fin de año con sus trabajadores, Daniela Darcourt realizó una parodia del estilo de Yahaira Plasencia. El video de la imitación se volvió viral, generando diversas reacciones. Durante su actuación, Daniela replicó los característicos movimientos de baile de Plasencia, mientras decía entre risas: "Yo de verdad, te escucho, Yahaira".

La imitación de Darcourt no solo llamó la atención por su ejecución, sino también por el mensaje que envió a Yahaira Plasencia: "Te mando un beso, muchas bendiciones a ti y a toda tu familia musical". Además, cuando se le pidió interpretar una canción de Yahaira, Daniela eligió 'Cobarde', y no solo la cantó, sino que también bailó al estilo de Plasencia, lo que algunos fanáticos aplaudieron por su destreza y versatilidad.