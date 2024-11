Como se sabe, Master Chris y Daniela Darcourt aún continúan en una polémica por la disputa sobre los derechos de autor del tema ‘Señor mentira’. La salsera mostró pruebas de que Christian Maldonado fue quien hizo la solicitud a YouTube para eliminar la canción, pero el productor musical decidió aclarar todo el malentendido.

Master Chris se defiende tras polémica con Daniela Darcourt



Este miércoles 27 de noviembre, Master Chris publicó un extenso video en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para responderle a Daniela Darcourt tras sus acusaciones. La salsera había revelado que el productor envió una solicitud a YouTube para eliminar el videoclip de ‘Señor mentira’, pero el mismo puertorriqueño explicó el verdadero motivo por el que su nombre aparece en el correo.



“Esa carta que tú estabas mostrando como tu gran evidencia de que yo retiré la reclamación por propiedad intelectual, esa solicitud y reclamación no la hace directamente Christian Maldonado, la hace la distribuidora de ‘Señor mentira’, que es YT Rocket. Esas cosas las manejan directamente, yo no”, mencionó.

En esa misma línea, Master Chris dio a conocer los motivos por los que YT Rocket presentó la solicitud de reclamación, lo que afectó a Daniela Darcourt.



“Ellos pusieron la reclamación por propiedad intelectual, la distribuidora, porque quien está reclamando los derechos no tiene mi autorización para hacerlo y, por ende, se hace la reclamación por propiedad intelectual”, agregó.

Master Chris le manda un mensaje a Daniela Darcourt



Por otro lado, Master Chris aprovechó para mandarle un contundente mensaje a Daniela Darcourt, aclarando que no tiene ningún problema con la salsera.



“Quiero que sepas que no tengo la información a la mano que tú tuviste. ¿Por qué, si tú tenías la información hace 15 días, no me llamaste? Yo te hubiese ayudado. Si yo me hubiese enterado contigo, hubiésemos buscado cómo resolver sin tener que hacer este show mediático, porque a mí estas cosas no me gustan. Yo no tengo nada en contra de ti”, concluyó en su video de Instagram.