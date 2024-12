Tras realizar una entrevista a Yiddá Eslava sobre la intensa confrontación que sostuvo con su expareja Julián Zucchi en plena calle, Magaly Medina estableció un enlace en vivo con la abogada del exchico reality argentino. La sorpresa de la conductora fue notable al descubrir que la letrada era Claudia Zumaeta, reconocida por su labor en la defensa de múltiples casos de mujeres que han sufrido violencia familiar.



Magaly Medina y el tenso momento en vivo



Este jueves 12 de diciembre, Magaly Medina comentó sobre la complicada situación que viven Julián Zucchi y Yiddá Eslava, tras el escándalo que protagonizaron en la calle después de no llegar a un buen acuerdo sobre la custodia de sus menores hijos.

Durante el enlace en vivo, Magaly Medina se mostró sorprendida al ver a la abogada Claudia Zumaeta en pantalla, recordando su labor en múltiples casos de violencia contra mujeres. Sin embargo, la letrada no dudó en responder con firmeza, lo que generó un intercambio tenso entre ambas.



“Para mí es una sorpresa que tú, que has defendido tantos casos emblemáticos junto a nosotros de mujeres maltratadas, ahora defiendas a Julián Zucchi. De verdad, tengo que expresarte que me asombra”, señaló la periodista. “No, no es un asombro, Magaly”, fue la tajante respuesta de Zumaeta.

¿Cómo reaccionó la abogada tras el tenso momento?



Las dificultades técnicas durante la transmisión de la entrevista entre Magaly Medina y la abogada de Julián Zucchi incrementaron la tensión en el ambiente. En un momento dado, la letrada expresó su frustración al sentirse incapaz de brindar una adecuada defensa a su cliente. “No puede ser más de una hora para que no pueda hablar”, mencionó. En ese mismo instante, Magaly Medina solicitó a su equipo que solucionara los errores del enlace en vivo.

Por otro lado, Julián Zucchi, en entrevista con ‘Amor y fuego’, se manifestó acerca de la polémica confrontación que tuvo junto a su expareja Yiddá Eslava.

“Mis dos hijos presenciaron este momento. Yo tenía que recoger a mis hijos a las 9:30 a. m. para ir de viaje a Ica. No me querían dejar ir. No entiendo la razón, porque Yiddá acaba de venir de un viaje al norte, donde yo no hice ningún problema. Mientras mis hijos sean felices, yo estoy feliz”, explicó el actor al respecto.