En su último programa, Magaly Medina expresó su desacuerdo con la postura que tuvo Ethel Pozo, quien restó importancia a las declaraciones de Deyvis Orosco. Como se recuerda, la presentadora de ‘América hoy’ había señalado que no era apropiado criticar al cantante después de que este se refirió a las mujeres como ‘locas’, lo que ocasionó la molestia de la ‘Urraca’.



“Ese programa que dice defender a las mujeres por sobre todas las cosas, ¿por qué cuando se trata de Deyvis Orosco, que hace una exclamación tan aberrante, no lo critican?”, se cuestionó Magaly Medina tras la defensa de Ethel Pozo a Deyvis Orosco.

Magaly Medina contra Ethel Pozo



Este martes 10 de diciembre, Magaly Medina no dudó en cuestionar a Ethel Pozo por salir en defensa de Deyvis Orosco, quien se vio envuelto en una controversia por sus comentarios despectivos hacia las mujeres, al referirse a ellas como “locas” durante un concierto. Según la ‘Urraca’, el programa ‘América hoy’ siempre se ha mostrado como un firme defensor de los derechos de las mujeres, pero falló al no cuestionar las declaraciones del ‘Bomboncito de la cumbia’.



“¿Nosotros nos reímos? No, la gente que le comentaba al Bomboncito en sus redes sociales no estaba precisamente para aplaudirlo y elogiarlo”, enfatizó Medina, resaltando que el público no aprobó la broma de Orosco.

Asimismo, Magaly Medina expresó su desacuerdo con Ethel Pozo por no reconocer la seriedad del término ‘locas’, el cual, según ella, refleja una actitud machista. “Nadie debería atreverse, ningún hombre, a llamarnos locas. Esa es una expresión generalizada por el machismo peruano que todos los días tenemos que ver”, añadió la presentadora.

Magaly Medina no considera que haya sido una ‘broma’



Por otro lado, Magaly Medina concluyó sus comentarios contra Ethel Pozo y Deyvis Orosco, enfatizando que no se trataba de una mera broma, sino de un comentario que consideró inaceptable por parte del cantante.

“Defender al Bomboncito, ¿qué tanto lo defienden, que tanto, por qué, para qué? Ha dicho una verdadera pachotada y hay que decirlo, y eso no puede ser un chiste. Chiste es lo que ellas hablan muchas veces en su programa. Eso sí es un real chiste. Eso es un chiste”, señaló la presentadora de manera irónica.