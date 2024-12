En una reciente entrevista, Yiddá Eslava dejó en claro que iniciará una demanda en contra de la madre de Julián Zucchi por difamación, además de que reveló que ha recibido ofensivos comentarios de parte del actor. La actriz expresó su preocupación por el impacto emocional que esta situación ha generado en sus dos hijos, tras el enfrentamiento que tuvieron en la calle, subrayando la gravedad del asunto y la necesidad de buscar justicia.

Yiddá Eslava se defiende tras comentarios ofensivos



En un reciente enlace en vivo con el programa de Magaly Medina, Yiddá Eslava expresó su profundo dolor por las serias acusaciones que ha tenido que soportar. Esto se intensificó tras un incidente en una comisaría, donde la habrían calificado de ‘trastornada’ y ‘desquiciada’, lo que ha generado un gran revuelo en los medios y entre sus seguidores.



En esa misma línea, Yiddá Eslava, claramente conmovida, declaró que ya no podía permanecer en silencio y que, a partir de ahora, actuará para proteger su integridad. “Ya no voy a callar más, ya no voy a tolerar más situaciones. Es hora de defenderme”, mencionó, resaltando que había tratado de resolver esta situación de manera pacífica.

¿Por qué tomó esa decisión?



Durante la conversación, Yiddá Eslava compartió información sobre las acusaciones realizadas por su exsuegra. Esta última, mediante una publicación en redes sociales, la calificó de ‘loca’ y la denunció por presuntamente tener una deuda relacionada con enriquecimiento ilícito.

“Esto es una declaración muy grave y no lo puedo dejar pasar. Mi papá es una de las personas más íntegras que conozco, y esas acusaciones son absolutamente falsas. Yo voy a tomar medidas legales porque no se puede decir eso con tanta ligereza”, agregó la actriz.

Yiddá Eslava demandará a su exsuegra por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Foto: Instarándula

Por otro lado, Yiddá Eslava manifestó que en la actualidad siente la necesidad de no quedarse callada, después de toda la polémica que atraviesa por el enfrentamiento con su expareja Julián Zucchi.

“Yo jamás quise hacer escándalo, a pesar de que pude haberme acercado a ti, Magaly, y contar todo lo que estaba pasando. No quise hacerlo por respeto a mis hijos, pero ahora no puedo quedarme callada”, detalló al respecto.