Durante un enlace en vivo con ‘Magaly TV, la firme’, Yiddá Eslava detalló la tensa situación que vive con Julián Zucchi, después de las imágenes en las que se evidenció la discusión que tuvieron en la vía pública. La actriz aseguró que esta disputa está afectando a sus hijos, por lo que teme que su expareja se los lleve fuera del país.

¿Qué reveló Yiddá Eslava?



Este jueves 12 de diciembre, Yiddá Eslava ofreció una entrevista con el programa ‘Magaly TV, la firme’, tras el enfrentamiento que tuvo con su expareja Julián Zucchi en la vía pública y que los llevó a terminar en la comisaría. Todo comenzó cuando el actor intentó llevarse a sus hijos, pero no quería que también las nanas lo acompañaran.



“Las nanas las estaban arrastrando desde el auto y se estaban llevando a mis hijos”, señaló la actriz angustiada. Fue ahí donde Yiddá Eslava reveló que la situación se salió de control, lo que ocasionó su total preocupación: “Yo he bajado en medias, porque ya había amenazas de que se querían quedar con mis hijos”.

Una de las revelaciones más sorprendentes fue cuando Yiddá Eslava aseguró que habría recibido amenazas por parte de la familia de Julián Zucchi, lo que la tiene angustiada.

“Cuando mi hijo tenía un año de edad, la señora (su exsuegra) me dijo delante de testigos que iba a hacer todo lo posible para quitarme a mi hijo y llevárselo a Argentina, y que me iba a declarar como una persona loca”, mencionó visiblemente afectada.



Yiddá Eslava teme por la seguridad de sus hijos.



Asimismo, Yiddá Eslava rememoró el momento en que, al descubrir la infidelidad de Julián Zucchi, optó por comunicarse con su exsuegra. En esa conversación, buscó calmarla, garantizándole que los niños siempre la tendrían presente en sus vidas.



“Yo, a pesar de que ya les comenté que el señor no me daba la pensión durante ocho meses, jamás he dicho o he prohibido que vea a los chicos. Él siempre los ha visto de la misma manera que los vio desde mucho. Ahí están las pruebas”, explicó.

Yiddá Eslava expresó su inquietud respecto a la posibilidad de que Julián Zucchi o sus familiares intenten sacar a los niños del país: “Tengo miedo de que me los quieran quitar y llevárselos a Argentina”.