Dayanita, la popular actriz cómica, se ha mostrado profundamente indignada por una publicación realizada por Radio Karibeña. En la publicación, donde celebraban el Día del Minero, se utilizó una fotografía de la integrante de 'JB en ATV' sin su consentimiento, lo que provocó una serie de burlas y comentarios ofensivos hacia ella en redes sociales. La artista ha decidido no dejar pasar este acto, y, a través de un video en sus redes, anunció su intención de demandar a la emisora por lo que considera una burla hacia su persona y un acto de homofobia y transfobia.

"Una burla hacia mi persona", así definió Dayanita el uso de su imagen en la publicación. Según la actriz, la imagen fue editada de manera que no solo carecía de contexto, sino que también estaba acompañada de comentarios que incitaban a la mofa. Esta situación, señala, no solo afecta su imagen pública, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico sobre ella, ya que ha tenido que enfrentar comentarios despectivos en sus propias redes sociales.

Dayanita explota contra Radio Karibeña y anuncia demanda por burlas en su contra

Dayanita no tardó en hacer pública su furia en las redes sociales, donde expresó su indignación por lo sucedido. En un video viral que compartió con sus seguidores, la actriz explicó detalladamente su versión de los hechos. Según comentó, Radio Karibeña utilizó su imagen sin consultarla ni pedir permiso, con fines que ella considera humillantes y burlescos. "Hago este video porque no me parece justo lo que hizo Radio Karibeña hacia mi persona", aseguró en el clip.

La publicación de la emisora, que celebraba el Día del Minero, no solo usó una foto de la actriz sin su autorización, sino que además la acompañó de un mensaje que, según Dayanita, buscaba mofarse de ella. Los comentarios que recibieron tanto en la publicación de la radio como en sus propias redes fueron "desatinados", según la actriz, quienes se burlaban con expresiones "soeces" y malintencionadas.

Ante la falta de respuesta por parte de Radio Karibeña, la actriz decidió tomar cartas en el asunto. En su mensaje, explicó que no solo se trataba de un uso indebido de su imagen, sino que también se trataba de un acto de "homofobia, transfobia y maltrato psicológico". Por este motivo, aseguró que su abogado se encargaría de llevar el caso a los tribunales. En palabras de Dayanita, la emisora no mostró ningún interés en disculparse o corregir la situación, lo que la llevó a buscar justicia legal.

"En mi trabajo siempre me preguntan si está bien o mal, pero que otros lo tomen como burla hacia mi persona, no lo voy a permitir. En vista que Radio Karibeña no se comunicó conmigo, mi abogado se encargará de conversar con ellos y comunicarse con ellos", sentenció firmemente Dayanita.