El mundo de la farándula peruana ha sido sacudido por una intensa confrontación entre las populares comediantes trans Dayanita y Milechi, quienes han protagonizado un enfrentamiento público durante una transmisión en vivo por TikTok. Lo que comenzó como una conversación aparentemente amistosa, rápidamente se transformó en un cruce de acusaciones en el que ambas figuras del espectáculo se recriminaron haber interferido en sus respectivas relaciones sentimentales, generando gran revuelo entre sus seguidores.

Si bien ambas han trabajado juntas en varios proyectos humorísticos, demostrando siempre una excelente química en el escenario, las recientes declaraciones han dejado en claro que las heridas emocionales estaban latentes. Las acusaciones directas y los reproches por supuestas traiciones amorosas pusieron fin a la fachada de amistad que mantenían. "Te metiste con la persona que yo amaba", fue una de las fuertes acusaciones que Milechi lanzó a Dayanita, marcando el punto crítico de la discusión en redes sociales.

Dayanita arremete contra Milechi durante transmisión en TikTok

El polémico enfrentamiento entre Dayanita y Milechi tuvo lugar en una transmisión en vivo, donde los usuarios de TikTok fueron testigos de un intercambio de palabras cargado de emociones y viejas rencillas. Durante la conversación, Milechi acusó directamente a Dayanita de haberse involucrado sentimentalmente con alguien que era importante para ella: "Te metiste con la persona que yo amaba". Lo que generó la inespera respuesta de Dayanita con un tono sarcástico: "Tú has amado, pero él nunca te amó". Estas palabras avivaron aún más el conflicto, haciendo evidente que la relación entre ambas no era tan cercana como parecía.

Entre las declaraciones más impactantes, Milechi afirmó que aunque el hombre en cuestión no la haya amado, "dormía conmigo", a lo que Dayanita no dudó en responder: "Dormía con tu plata, al igual que a mí me utilizaron". Este cruce de acusaciones no solo dejó en evidencia la compleja dinámica entre ambas, sino también cómo los intereses personales han jugado un papel importante en sus relaciones sentimentales. Los espectadores no tardaron en comentar y compartir fragmentos del enfrentamiento, que rápidamente se viralizó en las redes.

Dayanita revela que se realizará operación de reasignación de sexo en Tailandia

A pesar de las polémicas, Dayanita ha seguido adelante con su vida personal y profesional. En una reciente entrevista, la comediante confirmó que está ahorrando para someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, país reconocido por la calidad de sus procedimientos médicos y la experiencia de sus cirujanos en este tipo de intervenciones. "Estoy juntando mis soles para hacer realidad ese sueño en Tailandia", expresó Dayanita, dejando en claro que está decidida a dar este importante paso en su vida.

La comediante ya ha pasado por varias cirugías estéticas, incluidas una lipotransferencia y una remodelación costal, que han transformado su apariencia física. Estas intervenciones, sumadas a su próxima operación en Tailandia, representan un proceso de cambio y afirmación de su identidad, similar al que otras figuras de la farándula, como La Uchulú, han experimentado. "Me voy como La Uchulú a cortarme la cosa", declaró Dayanita con su característico humor durante una entrevista para el programa de 'Magaly tv la firme', confirmando sus planes a largo plazo.

Dayanita luce los resultados de su cirugía en redes sociales

Luego de haberse sometido a diversas cirugías estéticas, Dayanita ha sorprendido a sus seguidores con su nueva figura, la cual ha mostrado con orgullo en sus redes sociales. "Tengo una cinturita como la de Thalía, me siento feliz con los resultados", comentó la comediante, quien no ha dejado de recibir elogios por su transformación física. Las intervenciones, que según reportes habrían costado alrededor de 12.000 dólares, han generado un sinfín de reacciones, tanto en redes sociales como en la farándula nacional.

Dayanita presume nueva figura en redes sociales.

El proceso de recuperación fue arduo, pero Dayanita asegura que valió la pena cada esfuerzo. "Siento que este es el mejor momento de mi vida", afirmó la comediante, dejando en claro que está satisfecha con los cambios realizados en su cuerpo. Las imágenes de su renovada figura no han pasado desapercibidas, y sus seguidores no han dudado en felicitarla por su valentía al afrontar este proceso y compartirlo abiertamente.