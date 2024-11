En una entrevista reveladora en el podcast de la conductora, Dayanita, la actriz cómica de 'JB en ATV' compartió un desgarrador episodio de su infancia, dejando a la audiencia sorprendida. La humorista relató con valentía cómo fue víctima de explotación sexual a una edad temprana, un hecho que hasta ahora había mantenido en privado. La confesión dejó sin palabras a Magaly Medina, quien, visiblemente conmovida, escuchó atentamente el testimonio de su compañera de canal, quien ahora es una de las figuras más queridas de la televisión peruana.

"Conocí a unas personas que me llevaron a prostituirme a los 12 años", relató en un inicio Dayanita ante la sorpresa total de Magaly Medina. Además, la influencer relató cómo fue su vivencia con estas personas de mal vivir, quienes la llevaron con engaños a la ciudad de Pisco.

Dayanita cuenta una aterradora experiencia de su infancia

En su emotiva entrevista con Magaly Medina, Dayanita recordó una de las etapas más difíciles de su vida, cuando, a tan temprana edad, fue víctima de explotación sexual. "Conocí a unas personas que, supuestamente, me dijeron que me iban a dar trabajo para llevarme a la ciudad de Pisco, pero no era lo que parecía", indicó. La actriz cómica relató cómo fue engañada y llevada a un lugar desconocido, donde al principio todo parecía normal, incluso cálido y protector.

Sin embargo, lo que parecía ser un trato amable pronto se transformó en una situación de control y abuso. Durante esta parte de su relato, Dayanita compartió cómo perdió toda comunicación con su familia y fue aislada de su entorno, un momento que marcaría profundamente su vida.

"Me llevaron a prostituirme, a los 12 años, a Pisco. Entonces, nos llevaron a Pisco, a todas, todo. Yo, supuestamente, era feliz, los cuatros días nos han tratado de la mejor manera, nos han tratado superbién, nos han dado cariño, amor, comprensión, todo lo que se podía decir. Al cuarto día nos quitaron el celular, nos rompieron el chip, olvidamos toda comunicación de nuestra familia. Nos pusieron en un prostíbulo", acotó Dayanita visiblemente conmovida.