La comediante Dayanita, conocida por su participación en el programa ‘JB en ATV’, sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. En una entrevista exclusiva en el podcast de Magaly Medina, la actriz cómica reveló que viajará a Tailandia en 2025, país famoso por sus procedimientos avanzados en cirugía de reasignación de sexo. Este anuncio marca un hito en su vida personal y profesional, ya que Dayanita busca vivir plenamente su identidad.

Dayanita le revela a Magaly que se someterá a cirugía de reasignación de sexo

En la entrevista, Dayanita compartió con Magaly que ha estado ahorrando para su cirugía de reasignación de sexo y que ya ha reunido la mitad del dinero necesario. La comediante planea viajar a Tailandia el próximo año, siguiendo los pasos de La Uchulú, quien ya se sometió a este procedimiento. "Si Dios quiere, el próximo año me voy, voy a hacerme la operación, me convertiré en una mujer total", expresó con emoción. A pesar de que aún le falta reunir el monto completo, dejó claro su compromiso, asegurando: "He ahorrado la mitad, y el año que viene juntaré el resto".

La revelación de Dayanita generó una ola de apoyo en sus seguidores, quienes la felicitaron por su valentía. La conductora Magaly Medina, conocida por su franqueza y estilo directo, felicitó a Dayanita por su decisión y le deseó éxito en este nuevo capítulo de su vida. “O sea, una mujer total, mira, qué bien”, comentó, brindándole su respaldo y reconocimiento.

Dayanita cuenta una aterradora experiencia de su infancia

En su emotiva entrevista con Magaly Medina, Dayanita recordó una de las etapas más difíciles de su vida, cuando, a tan temprana edad, fue víctima de explotación sexual. "Conocí a unas personas que, supuestamente, me dijeron que me iban a dar trabajo para llevarme a la ciudad de Pisco, pero no era lo que parecía", indicó.

Sin embargo, lo que parecía ser un trato amable pronto se transformó en una situación de control y abuso. "Me llevaron a prostituirme, a los 12 años, a Pisco. Entonces, nos llevaron a Pisco, a todas, todo. Yo, supuestamente, era feliz, los cuatro días nos han tratado de la mejor manera, nos han tratado superbién, nos han dado cariño, amor, comprensión, todo lo que se podía decir. Al cuarto día nos quitaron el celular, nos rompieron el chip, olvidamos toda comunicación de nuestra familia. Nos pusieron en un prostíbulo", acotó Dayanita visiblemente conmovida.