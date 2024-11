El ascenso de Dayanita en la televisión peruana ha sido muy notable en los últimos años, pero antes de hacerse popularmente conocida por participar en el programa ‘JB en ATV’, la actriz cómica no tenía una carrera dentro del mundo del entretenimiento.



¿Cómo Dayanita ingresó a la televisión?



La popularidad de Dayanita ha crecido exponencialmente gracias a su participación en ‘JB en ATV’, donde se ha convertido en una de las actrices cómicas más queridas por el público. No obstante, la influencer tuvo cierta ayuda para ingresar a la televisión, ya que fue Danny Rosales quien la recomendó al programa de Jorge Benavides.

“Danny Rosales realizaba unipersonales y siempre me invitaba, hasta que un día fui a verlo. Esa noche la vi actuar por primera vez. Mientras mi compañero se cambiaba, ella lo cubría en el escenario y ‘mataba de risa’ a la gente”, aseguró Benavides sobre Dayanita.



A pesar de que Dayanita inicialmente se retiró de ‘JB en ATV’, en abril de 2023, este año retornó al programa después de haber estado alejada por algunos meses. La actriz cómica llegó a recibir algunas críticas, por lo que en sus redes sociales publicó un contundente mensaje para silenciar a todos sus detractores: “Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser. Por eso, regreso con fuerza al programa que es mi segunda familia y me hizo crecer como artista”.

¿A qué se dedicaba Dayanita antes?



Antes de convertirse en una figura reconocida en la televisión, Dayanita presentaba sus shows en la calle, donde su humor y simpatía la hicieron destacar entre otros cómicos ambulantes. Su capacidad para conectar con el público ayudó a que ganara notoriedad, por lo que comenzó su carrera artística como actriz cómica.

Sin embargo, Dayanita, desde una temprana edad, fue obligada a trabajar y sufrió maltratos por parte de su padre, quien no aceptaba su orientación sexual.



“Yo a los ocho años vendía caramelos en la calle, era ambulante. A los nueve, le conté a mi mamá que era gay. Ella me dijo que me iba a apoyar, pero que mi papá no se enterara. (Cuando se enteró) hubiera sido bueno que solo me cachetee, pero me agarró zapatazos en la cabeza. Un día le dije: ‘Te vas a arrepentir y el día que mueras no estaré a tu lado’. Me escapé de mi casa a los doce años”, confesó en entrevista con ‘Al sexto día’.