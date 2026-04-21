Milo J expresa su admiración por el cantante peruano A.Chal y usuarios se emocionan: "'Chologante' es una locura"

Milo J se presentó en Lima el 17 de abril y se convirtió en el solista más joven en llenar el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Rock Achorao'/A.Chal

Milo J se presentó en Lima el 17 de abril y se convirtió en el solista más joven en llenar el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Rock Achorao'/A.Chal

El paso de Milo J por Lima continúa dando de qué hablar. Antes de su histórico concierto en el Estadio Nacional —que lo consagró como el artista más joven en llenar ese recinto en solitario—, el cantante argentino de 19 años emocionó a los usuarios en redes sociales al elogiar al peruano A.Chal, intérprete nacido en el departamento de La Libertad y criado varios años en Estados Unidos que desata furor con su propuesta musical.

Camilo Joaquín Villarruel, su nombre real, no dudó en expresar su admiración por A.Chal, quien posteriormente abrió el esperado espectáculo y encendió la previa con su hit 'Chologante'.

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Milo J destaca al peruano A.Chal

Todo ocurrió durante la rueda de prensa de Milo J en Lima, cuando el intérprete de 'Rara vez' fue consultado sobre su acercamiento al folclore latinoamericano y a artistas fuera de Argentina que representan esta vertiente. Ante la pregunta, respondió: “Este es más reciente, pero acá, en Perú, A.Chal”.

La mención del cantante peruano —que ha alcanzado notoriedad gracias a su propuesta de fusión de ritmos urbanos, sonidos andinos y cumbia— generó entusiasmo entre los presentes y también en el conductor, quien comentó: “(A.Chal) está que la rompe”. En ese contexto, Milo J reafirmó su admiración por el peruano y destacó en particular su éxito más reciente. “Sí, es un capo. El tema que sacó hace poco, ‘Chologante’, ese tema es una locura”, agregó.

Usuarios en redes emocionados por mención de A.Chal

En redes sociales, las reacciones fueron inmediatas. Muchos usuarios resaltaron a A.Chal como un cantante con potencial para representar al Perú en escenarios internacionales y señalaron la necesidad de mayor apoyo para consolidar su carrera fuera del país. No faltaron tampoco los pedidos de colaboración entre ambos intérpretes. “A.Chal necesita más apoyo y será el próximo artista peruano top”, “Será nuestro próximo artista en llevar el urbano peruano al mainstream” y “Dos artistas latinoamericanos que abrazan sus raíces y las hacen arte. Colaboración pronto, por favor” fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Al mismo tiempo, otros recordaron a Milena Warthon, quien meses atrás entregó personalmente a Milo J su disco 'Latinchola' y le agradeció por abrir puertas a los representantes del folclore latino. “Le agradecí a Milo J, porque él nos está abriendo las puertas. Le conté que somos muchos en Perú que hace años estamos difundiendo nuestra cultura y defendiendo nuestra identidad. Que lo que está haciendo es muy importante. Gracias a él, algo tan cierto está comenzando a tener pantalla: Latinoamérica es Marrón, Latinoamérica es folclore vivo”, escribió Warthon, acompañando el mensaje con una foto sonriente junto al argentino.