José Luis Carranza remarcó los títulos que tiene con Universitario tras palabras de Paolo Guerrero. Foto: composición LR/YouTube de Trivu/Alianza Lima

José Luis Carranza remarcó los títulos que tiene con Universitario tras palabras de Paolo Guerrero. Foto: composición LR/YouTube de Trivu/Alianza Lima

Paolo Guerrero protagonizó un desafortunado episodio durante el programa digital que conduce junto a Aldo Miyashiro. Durante su intervención, el futbolista de Alianza Lima se burló de la respuesta del popular ‘Chino’, cuando este indicó que considera al ‘Puma’ Carranza como un ídolo de Universitario de Deportes.

Las declaraciones del histórico goleador de la selección peruana no pasaron desapercibidas por el excapitán crema, quien expresó una fuerte respuesta.

Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero

“Yo siempre he dicho que el único ídolo es ‘Lolo’ Fernández. Yo siempre he sido un referente. Mi carrera siempre fue limpia. Mi club me ama, siempre me hice solo. Cuando mi padre falleció a los 10 años, siempre me hice solo en un barrio difícil. Eso no me quita nada. No tengo que ponerme un número de camiseta para que me amen”, manifestó en el programa ‘La interna’.

En ese sentido, el exjugador de 62 años remarcó que el afecto que tiene Universitario de Deportes hacia su persona y todos los títulos que levantó con la camiseta crema; entre los que destaca el tricampeonato de los años 1998, 1999 y 2000.

“Siempre he sido una persona frontal, siempre me la gané a base de esfuerzo. La U, que me dio un colchón, yo le di ocho títulos. Entonces, ¿qué puedo pedir si mi club me ama? ¿Qué puede decirle a otra persona?”, concluyó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el Puma Carranza?

En el programa de YouTube ‘MVP’, Paolo Guerrero le preguntó a Aldo Miyashiro a qué personaje consideraba ídolo de Universitario de Deportes. Luego de escuchar que el conductor mencionaba a José Luis Carranza, el delantero de 42 años tuvo una polémica reacción.

“Estamos hasta la hue***”, expresó el delantero de Alianza Lima mientras amagaba retirarse del set junto a Yaco Eskenazi.