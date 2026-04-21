Manolo Rojas: artistas, cómicos y cantantes le rendirán sentido homenaje a un mes de su fallecimiento
El show ‘El legado continúa’ reunirá a familiares, amigos y destacados artistas que recordarán al querido comediante Manolo Rojas, fallecido el 27 de marzo a los 63 años.
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Hace casi un mes, Manolo Rojas partió a la eternidad y generó un gran vacío en el mundo del arte en Perú. Sin embargo, sus familiares, amigos y colegas desean que su legado continúe, por lo que han organizado un evento para recordar al actor cómico. Además de sus hijos y algunos de sus compañeros de ‘El reventonazo de la Chola’, reconocidos cantantes peruanos llegarán a la velada.
Más que un homenaje, el show denominado ‘El legado continúa’ será una experiencia en vivo que combinará humor, música y momentos emotivos, recorriendo la esencia de Manolo Rojas y el impacto que dejó en el público peruano. La noche promete risas, recuerdos y la música que acompañó su historia.
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El show reunirá a familiares, amigos y destacados artistas que recordarán al querido comediantes. Foto: difusión.
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¿Cuándo y dónde será el homenaje a Manolo Rojas?
Lima se prepara para recordar a Manolo Rojas, quien falleció el pasado 27 de marzo, a los 63 años. Este evento está programado para este viernes 24 de abril, desde las 7.00 p. m. (hora exacta). El Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, será escenario que servirá para rendir homenaje a la vida, trayectoria y legado artístico del querido comediante.
Las entradas para ‘El legado continúa’ se pueden conseguir a través de Teleticket, con precios que van desde los S/60. Además, las reservas se pueden realizar mediante WhatsApp al 933 672 988.
Las entradas, disponibles en Teleticket, ofrecen una experiencia en vivo que combinará humor, música y momentos emotivos en honor a su legado. Foto: difusión.
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Artistas se unen por Manolo Rojas
Este homenaje, organizado por sus hijos Allison Ruby Rojas y Manuel Rojas, reunirá a diversos artistas, quienes compartieron escenario, historia y cariño con él. En esta ocasión especial, se celebra no solo al artista, sino también a la persona que marcó a toda una generación.
Entre los artistas confirmados figuran Ernesto Pimentel, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Giovanna Castro, Bettina Oneto, Cachay, Carlos Vílchez y Marisol, junto a La Magia del Norte, Amy Gutiérrez, Tony Rosado, La Bella Luz, Amaranta y la Gran Orquesta Internacional, entre otros invitados que se sumarán a esta gran celebración.