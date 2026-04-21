HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     
EN VIVO

Corvetto presenta carta de renuncia ante la JNJ | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Entretenimiento

Manolo Rojas: artistas, cómicos y cantantes le rendirán sentido homenaje a un mes de su fallecimiento

El show ‘El legado continúa’ reunirá a familiares, amigos y destacados artistas que recordarán al querido comediante Manolo Rojas, fallecido el 27 de marzo a los 63 años.

Lima rinde homenaje a Manolo Rojas con el evento 'El legado continúa', que se celebrará el 24 de abril en el Centro de Convenciones Bianca. Fotos: difusión.
Lima rinde homenaje a Manolo Rojas con el evento 'El legado continúa', que se celebrará el 24 de abril en el Centro de Convenciones Bianca. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Hace casi un mes, Manolo Rojas partió a la eternidad y generó un gran vacío en el mundo del arte en Perú. Sin embargo, sus familiares, amigos y colegas desean que su legado continúe, por lo que han organizado un evento para recordar al actor cómico. Además de sus hijos y algunos de sus compañeros de ‘El reventonazo de la Chola’, reconocidos cantantes peruanos llegarán a la velada.

Más que un homenaje, el show denominado ‘El legado continúa’ será una experiencia en vivo que combinará humor, música y momentos emotivos, recorriendo la esencia de Manolo Rojas y el impacto que dejó en el público peruano. La noche promete risas, recuerdos y la música que acompañó su historia.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
El show reunirá a familiares, amigos y destacados artistas que recordarán al querido comediantes. Foto: difusión.

El show reunirá a familiares, amigos y destacados artistas que recordarán al querido comediantes. Foto: difusión.

PUEDES VER: ¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Manolo Rojas?

Lima se prepara para recordar a Manolo Rojas, quien falleció el pasado 27 de marzo, a los 63 años. Este evento está programado para este viernes 24 de abril, desde las 7.00 p. m. (hora exacta). El Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, será escenario que servirá para rendir homenaje a la vida, trayectoria y legado artístico del querido comediante.

Las entradas para ‘El legado continúa’ se pueden conseguir a través de Teleticket, con precios que van desde los S/60. Además, las reservas se pueden realizar mediante WhatsApp al 933 672 988.

Las entradas, disponibles en Teleticket, ofrecen una experiencia en vivo que combinará humor, música y momentos emotivos en honor a su legado. Foto: difusión.

Las entradas, disponibles en Teleticket, ofrecen una experiencia en vivo que combinará humor, música y momentos emotivos en honor a su legado. Foto: difusión.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

lr.pe

Artistas se unen por Manolo Rojas

Este homenaje, organizado por sus hijos Allison Ruby Rojas y Manuel Rojas, reunirá a diversos artistas, quienes compartieron escenario, historia y cariño con él. En esta ocasión especial, se celebra no solo al artista, sino también a la persona que marcó a toda una generación.

Entre los artistas confirmados figuran Ernesto Pimentel, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Giovanna Castro, Bettina Oneto, Cachay, Carlos Vílchez y Marisol, junto a La Magia del Norte, Amy Gutiérrez, Tony Rosado, La Bella Luz, Amaranta y la Gran Orquesta Internacional, entre otros invitados que se sumarán a esta gran celebración.

Notas relacionadas
¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

LEER MÁS
Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

LEER MÁS
Ernesto Pimentel y 'El reventonazo de la Chola' le dan el último adiós a Manolo Rojas: “Gracias por tanto”

Ernesto Pimentel y 'El reventonazo de la Chola' le dan el último adiós a Manolo Rojas: “Gracias por tanto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

LEER MÁS
¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia en plena grabación de la telenovela

LEER MÁS
Óscar López Arias revela la dura decisión que tomó tras la muerte de su madre: "Hay un antes y un después"

Óscar López Arias revela la dura decisión que tomó tras la muerte de su madre: "Hay un antes y un después"

LEER MÁS
Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

LEER MÁS
Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

Alejandro Aramburú: quién es el cantante peruano que debutó en Santos Bravos, edad, su faceta como actor y todo lo que debes saber

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY desde el Bernabéu: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV: Kylian Mbappé marcó el 1-0 para Real Madrid

Manolo Rojas: artistas, cómicos y cantantes le rendirán sentido homenaje a un mes de su fallecimiento

Con 2 técnicos destituidos en menos de 24 horas: la lista completa de entrenadores que ya no siguen en el Torneo Apertura

Entretenimiento

Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

De La Ghetto en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Lima y Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP considera "improcedente" la renuncia de Corvetto: "Violando la ley, la JNJ la ha aceptado"

Ramón Pajuelo: “En las regiones se ve a Lima no como el enemigo, pero sí como alguien al que hay que poner un freno”

Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025