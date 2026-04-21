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Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

Fiel a su estilo, Laura Pausini detuvo su concierto en Perú para dirigirse al público de la primera fila que no coreaba sus canciones. Su comentario generó diversas reacciones, pero ella aclaró qué quiso decir.

Laura Pausini cantó a casa llena en el Arena 1 de Lima.
Laura Pausini cantó a casa llena en el Arena 1 de Lima. | Foto: composición LR/Instagram

Laura Pausini rompió su silencio tras la polémica generada por un comentario durante su último concierto en Lima. El sábado 18 de abril, la icónica cantante italiana regresó a la capital peruana después de más de dos años de ausencia y, aunque su talento y repertorio desataron la euforia del público, un momento llamó especialmente la atención: la artista detuvo el show para señalar a los asistentes de la primera fila que no cantaban sus temas a pesar de haber pagado una buena suma para ubicarse en esa zona.

Todo ocurrió mientras interpretaba 'Ángeles caídos', cuando pidió al camarógrafo enfocar a otro sector del público. “Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones. Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos. Chicos de la primera fila, mover los labios”, se le escuchó decir, fiel a su estilo amable y alegre, pero frontal.

PUEDES VER: Laura Pausini para su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no corear sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”

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“Ni se ponen a la venta estos boletos para los fans”: Laura Pausini aclara su comentario en concierto en Perú

Luego del concierto a casa llena en Arena 1 de San Miguel, Laura Pausini compartió en Instagram un emotivo mensaje sobre su paso por Perú. En la publicación incluyó fotos de momentos destacados de su visita y de la celebración de su esposo Paolo en el país, además de agradecer al público por la energía de las más de 12.000 personas que cantaron junto a ella. En ese contexto, un fan comentó: “Yo sí canté, no como los de primera fila. También estuve en Platinum”.

Las palabras del seguidor motivaron a la intérprete de 'Se fue' a aclarar lo ocurrido. Pausini señaló que quizá se había explicado mal y sugirió que los asistentes de la primera fila podrían haber sido invitados del promotor y no verdaderos fanáticos. “En la primera fila estaban tantas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver que quien está ahí enfrente está callado te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban. Descubro a veces, y no sé si este es el caso, debería averiguarlo mejor, que en la primera fila se sientan invitados del promotor y así ni se ponen a la venta estos boletos para los fans, fans verdaderos, que cantan todo”, argumentó.

Laura Pausini responde tras comentario en concierto de Perú

Laura Pausini responde tras comentario en concierto de Perú. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: De La Ghetto en Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Lima y Chiclayo

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Laura Pausini pide disculpas tras comentario en Lima

Más adelante en su pronunciamiento, Laura Pausini aprovechó el espacio para expresar sus disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por su comentario. “Pero repito, puede que no me explique bien, y si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas”, agregó.

Finalmente, la artista italiana de 51 años cerró el tema con un conmovedor mensaje sobre el vínculo entre artista y fan y el cariño que recibió de sus admiradores desde la segunda fila en adelante. “Solo pienso que en un concierto de 3 horas vas principalmente para escuchar, pero también para cantar, compartir, emocionarte y mostrar al cantante y sus músicos tu cariño, como nosotros tratamos de donar todos los segundos del concierto. Dicho eso… desde la segunda fila cantaban con tanta fuerza que me explotó el corazón… por eso pregunté al camarógrafo por qué no mostraba a quien gritaba de amor”, sentenció.

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