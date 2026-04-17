Sebastián Yatra es uno de los cantantes más populares en Latinoamérica. Foto: Instagram.

Sebastián Yatra es uno de los cantantes más populares en Latinoamérica. Foto: Instagram.

El cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió al revelar un detalle muy privado durante su paso por el programa de streaming 'Nadie dice nada' a sus 31 años, todavía duerme con sus padres cuando los visita.

El tema salió sin rodeos cuando el conductor Nicolás Occhinato le preguntó directamente: “¿Es verdad que a veces cuando visitas a tus viejos dormís con ellos?”. El intérprete de ‘Por perro’ respondió que sí, con total naturalidad.

Sebastián Yatra explica por qué duerme con sus padres

“Siempre, todavía. Claro, parce, además mis papás tienen la cama esa que se levanta el respaldar. Yo veo poco a mis papás, cuando voy allá voy y duermo en la cama de ellos”, contó Sebastián Yatra.

El vocalista explicó que cada vez que vuelve a su casa en Colombia prioriza ese momento con su familia, incluso por encima de su propia comodidad. Debido a su agenda, las visitas son escasas, por lo que aprovecha al máximo esos reencuentros.

“Lo siento porque a veces se pasan al sofá para yo poder dormir en la cama, pero es un momento que llegó ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música de piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí”, señaló. Añadió también que esto es una costumbre que tiene desde niño.

Seguidores de Sebastián Yatra quedaron sorprendidos por confesión del cantante

Sebastián Yatra es uno de los cantantes más populares y exitosos en Latinoamérica. Por esa razón, acumula una gran cantidad de seguidores en el continente, quienes quedaron sorprendidos por la confesión del colombiano, de dormir todavía con sus padres a los 31 años.

Sin embargo, algunos también lo felicitaron por tener la valentía de revelarlo, ya que otro personaje público no lo haría.

Vale recordar que Sebastián Yatra se presentará en Lima este 22 de abril en un multitudinario concierto a darse en Costa 21 del distrito San Miguel.