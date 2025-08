Óscar López Arias revela la dura decisión que tomó tras la muerte de su madre: "Hay un antes y un después"

Óscar López Arias abrió su corazón durante una entrevista en el podcast 'A solo un paso', conducido por la actriz Natalie Zegarra, conocida por su papel en 'Al fondo hay sitio'. En la conversación, el actor compartió el difícil momento que vivió tras la muerte de su madre en 2022, una pérdida que lo sumió en una profunda soledad. En ese entonces, aún formaba parte del elenco de 'Noche de patas', pero tomó la difícil decisión de alejarse de los shows para enfocarse en sí mismo y en lo que realmente necesitaba en ese momento de su vida.

El actor confesó que la partida de su madre provocó un cambio profundo en personal y profesional. “Hay un antes y un después, desde octubre del 2022 hacia atrás y hacia adelante. Después de eso hice dos shows más de Noche de patas y me fui", relató con sinceridad. “No tenía ánimos de seguir haciendo cosas que no sentía en ese momento”, agregó.

Óscar López Arias compartió uno de los momentos más difíciles de su vida en el podcast, en el que abrió su corazón para hablar sobre la pérdida de su madre. El actor confesó que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida: “Cuando se muere mi mamá en el año 2022, fue una época terrible y yo siento que desde esa época hasta hoy todo cambió, pero todo ha cambiado”. En ese entonces, todavía formaba parte del elenco de 'Noche de patas', pero la sensación de orfandad que lo invadió fue tan fuerte que decidió dar un paso al costado.

“No me parecía bonito salir a hacer un show (...) cuando no me sentía bien”, explicó con honestidad. A pesar de estar acostumbrado a que el espectáculo debe continuar, esta vez no pudo seguir como si nada. “He hecho funciones de teatro con fallecidos recientes y los he tenido que dejar ahí para irme a trabajar, porque el teatro es así. Pero hay otras situaciones como esta, donde yo decía: algo muy fuerte me pasó y no podía”, confesó. Tras dos últimas funciones con el grupo, se despidió para priorizar su bienestar emocional.

Un proceso de soledad, claridad y cambio que experimentó Óscar López Arias

El duelo no solo lo enfrentó al dolor de perder a su madre, sino también al peso acumulado por la ausencia de su padre. “Esa sensación de orfandad, de vacío, se fue removiendo junto a la ausencia eterna de mi papá”, relató. A pesar de tener a sus hijos cerca, Óscar se sintió profundamente solo: “Un día dije: no puede ser que tenga 40 y pico de años y me sienta tan solo. Mis hijos ahí, lo que quieras, pero era… qué loco”.

Durante ese proceso, reconoció que la soledad muchas veces se disfraza. “La comienzas a llenar con muchas cosas. Pueden ser personas, trabajos, relaciones, tragos, drogas, viajes, zapatillas por montones… cada uno la tapa como puede”, reflexionó. Sin embargo, con el tiempo llegó una etapa de claridad que lo llevó a replantear su estilo de vida: “Esto no es lo que quiero. Realmente no es la vida que me está dando tranquilidad ni satisfacción”. Hoy, Óscar encuentra calma en una vida más sencilla, lejos del bullicio, viviendo en el campo, dedicado a un negocio propio que le permite sentirse útil y ver cómo su trabajo también ayuda a otras familias.