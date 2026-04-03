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Integrantes de la banda AC/DC impactan con su inesperada visita a Perú tras finalizar su gira por Sudamérica, según fanpage Heavy Metal Perú

Aunque la legendaria banda de rock AC/DC no incluyó a Perú en su gira por Sudamérica 2026, su posible presencia en el país desató la emoción de sus fieles seguidores.

Miembros de AC/DC habrían estado en Perú tras su concierto en Buenos Aires.
Miembros de AC/DC habrían estado en Perú tras su concierto en Buenos Aires. | Foto: composición LR/Christie Goodwin/Heavy Metal Perú

El viernes 3 de abril, en redes sociales se difundió una información que rápidamente llamó la atención de los fanáticos del rock: miembros de la legendaria banda AC/DC habrían sido vistos en el Aeropuerto de Pisco la tarde del día anterior. La primicia se presentó como confirmada por personal del Jorge Chávez, quienes habrían autorizado el ingreso de los músicos al país.

El anuncio generó expectativa entre los seguidores peruanos, ya que la agrupación australiana concluyó su tramo sudamericano el 31 de marzo en Buenos Aires, sin incluir al país como parte de su gira.

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¿AC/DC visitó Perú?

De acuerdo con la página de entretenimiento Heavy Metal Perú, la presencia de los integrantes de AC/DC en Pisco despertó rumores sobre una eventual visita turística a destinos como Paracas o Cusco. La información circuló con rapidez en redes sociales, donde los seguidores imaginaron que la banda podría aprovechar los días libres antes de su próximo concierto para recorrer atractivos peruanos.

La versión cobró fuerza porque la agrupación terminó su gira sudamericana el martes 31 de marzo en Argentina, lo que dejaba un margen de tiempo para actividades fuera del escenario antes de retomar sus presentaciones en México el martes 7 de abril. No obstante, ninguna fuente oficial ni la propia banda confirmaron que Perú formara parte de su itinerario turístico.

Miembros de AC/DC habrían estado en Perú tras su concierto en Buenos Aires

Miembros de AC/DC habrían estado en Perú tras su concierto en Buenos Aires. Foto: captura Heavy Metal Perú

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Actualización previa a la gira de AC/DC en México

Horas después, la misma página actualizó la información y señaló que AC/DC habría viajado rumbo a México la misma noche del jueves 2 de abril, con miras a su presentación del día 7 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La aclaración disipó especulaciones sobre una estadía prolongada en territorio peruano.

Cabe recordar que el calendario oficial de la gira no incluyó a Perú entre sus fechas confirmadas. El tour contempló presentaciones en Brasil, Chile y Argentina, pero dejó fuera a Lima, lo que generó cierta decepción entre los seguidores locales. Por ese motivo, la información de un posible avistamiento en el Aeropuerto de Pisco fue suficiente para encender la ilusión de ver a la banda en suelo peruano.

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