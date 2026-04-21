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Universitario le pone fin al ciclo de Javier Rabanal: club oficializa salida del DT español tras malos resultados

La reciente derrota ante Melgar de Arequipa por el Torneo Apertura fue determinante para que la institución merengue decida realizar un cambio de comando técnico.

Javier Rabanal llegó a Universitario tras su paso por Independiente del Valle. Foto: Movistar Deportes
Javier Rabanal llegó a Universitario tras su paso por Independiente del Valle. Foto: Movistar Deportes

El ciclo de Javier Rabanal al mando de Universitario de Deportes llegó a su fin. La derrota sufrida ante Melgar de Arequipa, que dejó a los cremas a 8 puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas en el Torneo Apertura, fue determinante para que la institución decida anunciar la salida del estratega español.

A través de un comunicado, el club merengue le agradeció al técnico de 47 años por su trabajo. Asimismo, remarcó que Jorge Araujo se hará cargo del primer equipo de manera interina.

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Universitario oficializa salida de Javier Rabanal

El punto más algido del breve paso de Javier Rabanal empezó con la caída de local frente a Coquimbo Unido de Chile por Copa Libertadores. Los hinchas no quedaron contentos con el rendimientos que venía mostrando el vigente tricampeón del fútbol peruano.

El resultado adverso ante Melgar, que aleja a la U de la pelea por el Torneo Apertura, terminó por definir la suerte del exestratega de Independiente del Valle. A través de un comunicado se oficializó su partida.

Comunicado de Universitario sobre Javier Rabanal. Foto: Universitario

Comunicado de Universitario sobre Javier Rabanal. Foto: Universitario

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Garcilaso este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental de Ate. El cotejo pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura empezará a partir de las 8.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max.

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