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Sociedad

Habla hija de mujer fallecida en accidente de Jicamarca: "Mi mamá estaba llevando a sus sobrinos al colegio"

Este accidente deja a más de 18 personas heridas, entre ellas seis menores de edad que se dirigían a su centro de estudios. Vecinos mencionan que no sería la primera vez que se registran accidentes en la zona.

Vehículo donde viajaba la persona fallecida junto a sus dos sobrinos.
Vehículo donde viajaba la persona fallecida junto a sus dos sobrinos. | Composición LR | Grecia Infante

Un trágico accidente vehicular se registró la mañana del martes 21 de abril en el anexo 8 de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Una combi de la empresa Unión Fregenal, más conocida como 'Portoneros', presentó una falla mecánica, impactó contra una mototaxi y, metros más abajo, se estrelló contra una vivienda.

El siniestro dejó una mujer fallecida. Se trata de Catalina Polomayo Arauco, de 54 años, quien se encontraba a bordo del vehículo menor junto con sus dos sobrinos. Según contó su hija, que llegó al lugar, su madre se dirigía a la I. E. Fe y Alegría de Jicamarca. “Ella, como todos los días, salía para dejar a sus sobrinos al colegio; ella no estaba haciendo nada malo para que termine así”, relata su hija entre lágrimas.

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Identifican a los heridos

De acuerdo con fuentes policiales, la unidad era conducida por Rodolfo Sánchez Palomino, de 29 años. Tras chocar contra la mototaxi, el vehículo continuó fuera de control por la pendiente y terminó empotrándose contra una casa, que afortunadamente estaba vacía.

Los heridos que viajaban en la combi fueron identificados como Chávez Padilla Yuri, de 41 años; Villanueva Isidro Diana, de 22; Isidro Payhua Yenny, de 47; Mamani Mamani Aydee, de 43; Aguayo Vidal Victoria, de 30; Hurtado Gutiérrez Carlos, de 31; Ayala Tenorio Samuel, de 60; Meneses Pezua Miligirda, de 37; Reginaldo Paucar Ángel, de 23; Julca Solorzano Walter, de 41; Baquerizo Sarmiento Sarahi, de 46; y Sánchez Apolinario Rodolfo, de 49. Todos fueron trasladados al hospital de Vitarte para recibir atención médica por heridas policontusas.

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Menores sufren consecuencias tras fuerte accidente

Según testigos de la zona, en la unidad de transporte también viajaban menores de edad que se dirigían a la I. E. 0024 Jicamarca. Ellos resultaron heridos por el fuerte impacto contra la vivienda. Asimismo, los vecinos indicaron que ayudaron a los escolares a salir de la combi.

”Estas combis las usan mucho los niños para que se vayan al colegio, los conductores deberían tener más conciencia antes de arrebatarles la vida”, menciona el señor Ronal Hurtado, vecino de la zona.

Los menores que iban a bordo de la unidad fueron identificados con las iniciales H. G. T. (ocho), H. A. Y. (12), H. A. J. (cinco), S. S. S. (13), E. M. J. (nueve) y E. M. D. (11). Hasta el cierre del informe, continúan siendo atendidos en el hospital de Vitarte con lesiones leves.

Vecinos bloquean vía y exigen intervención urgente

Debido a los constantes accidentes, los vecinos del anexo 8 de Jicamarca salieron de sus viviendas con carteles para exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto y alcancen un acuerdo con los dirigentes de la zona.

”Llevamos siete años con esta pista, y no existen semáforos, ni rompemuelles. Tenemos muchos colegios en esta avenida y deberían actuar inmediatamente”, expresa la señora Victoria, vecina.

Por otro lado, señalaron que los accidentes en la avenida Unión de Jicamarca son constantes y que esta es la primera vez que un choque cobra una vida y deja a varios menores heridos. También denunciaron que muchas unidades informales circulan sin documentación en regla, compiten entre sí y ponen en riesgo a pasajeros y peatones.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes acordonaron la zona mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias. Las pesquisas buscan determinar si la unidad tenía autorización para operar, si presentaba fallas mecánicas y si hubo responsabilidad del conductor o de la empresa de transporte.

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