Real Madrid se ubica como único escolta de Barcelona. Foto: Real Madrid

Real Madrid se ubica como único escolta de Barcelona. Foto: Real Madrid

Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY juegan por LaLiga. El partido se lleva a cabo en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que tiene todas las incidencias de este compromiso.

Real Madrid vs Alavés EN VIVO por LaLiga de España 14:36 Alavés casi anota el primero Minuto 2: el conjunto visitante tuvo una clara luego de un mal cruce de Carreras por la banda. 14:33 ¡Empezó el partido! Real Madrid y Alavés se enfrentan en el Bernabéu. 14:28 Salen los jugadores al campo Los protagonistas saltan al césped para dar inicio al partido de la fecha 33 de LaLiga. 14:05 Los equipos calientan en el campo Los futbolistas realizan trabajos precompetitivos en el gramado del mítico Santiago Bernabéu. 13:44 Alineación de Alavés Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Ángel Pérez, Youssef Enríquez, Jon Guridi, Antonio Blanco; Denis Suárez Toni Martínez y Lucas Boyé. 13:10 Alineación de Real Madrid Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior. 12:26 Real Madrid vs Alavés: últimos partidos - Alavés 1-2 Real Madrid | 14.12.25

- Alavés 0-1 Real Madrid | 13.04.25

- Real Madrid 3-2 Alavés | 24.09.24

- Real Madrid 5-0 Alavés | 14.05.24

- Alavés 0-1 Real Madrid | 21.12.23 11:43 Pronóstico de Real Madrid vs Alavés Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Alavés. - Betsson: gana Real Madrid (1,27), empate (5,90), gana Alavés (10,50)

- Betano: gana Real Madrid (1,29), empate (6,00), gana Alavés (11,75)

- Bet365: gana Real Madrid (1,29), empate (5,50), gana Alavés (11,00)

- 1XBet: gana Real Madrid (1,31), empate (6,24), gana Alavés (10,90)

- Coolbet: gana Real Madrid (1,30), empate (5,90), gana Alavés (11,00

- Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (5,66), gana Alavés (9,00). 10:53 Convocados de Real Madrid Álvaro Arbeloa citó a 24 jugadores para el partido ante Alavés. Foto: Real Madrid. 10:13 ¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés? El partido Real Madrid vs Alavés, por la fecha 33 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. 08:54 ¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés? Los equipos de Real Madrid y Alavés se verán las caras desde las 2.30 p. m. (hora peruana). 08:51 Real Madrid no renuncia a LaLiga Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Real Madrid vs Alavés EN VIVO por la fecha 33 de LaLiga.

El equipo comandado por el técnico Álvaro Arbeloa llega a este duelo tras ser eliminado de la Champions League a manos de Bayern Múnich. Por el campeonato español, igualaron en su último partido 1-1 ante Girona. Por el lado de Alavés, se encuentran a solo un puesto de la zona de descenso y están obligados a ganar para escalar posiciones en la tabla.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Los equipos de Real Madrid y Alavés se verán las caras por la fecha 33 de LaLiga de España. El duelo se disputará este martes 21 de abril, desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

El partido Real Madrid vs Alavés, por la fecha 33 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Alavés

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé.

Pronóstico de Real Madrid vs Alavés

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Alavés.

Betsson: gana Real Madrid (1,27), empate (5,90), gana Alavés (10,50)

Betano: gana Real Madrid (1,29), empate (6,00), gana Alavés (11,75)

Bet365: gana Real Madrid (1,29), empate (5,50), gana Alavés (11,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,31), empate (6,24), gana Alavés (10,90)

Coolbet: gana Real Madrid (1,30), empate (5,90), gana Alavés (11,00)

Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (5,66), gana Alavés (9,00).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Alavés?

Real Madrid y Alavés disputarán este encuentro por la fecha 33 de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Alavés