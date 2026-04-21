HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     
EN VIVO

Renunció Piero Corvetto: ¿Rafael López Aliaga tiene que ver? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY desde el Bernabéu: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV

Sigue la transmisión del Real Madrid y Alavés desde el Estadio Santiago Bernabéu. Revisa alineaciones, historial y pronóstico del partido por LaLiga de España.

Real Madrid

Real Madrid

0
0

Alavés

Real Madrid se ubica como único escolta de Barcelona. Foto: Real Madrid
Real Madrid se ubica como único escolta de Barcelona. Foto: Real Madrid

MOMENTOS DESTACADOS

13:44
Alineación de Alavés

Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Ángel Pérez, Youssef Enríquez, Jon Guridi, Antonio Blanco; Denis Suárez Toni Martínez y Lucas Boyé.

13:10
Alineación de Real Madrid

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY juegan por LaLiga. El partido se lleva a cabo en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que tiene todas las incidencias de este compromiso.

Real Madrid vs Alavés EN VIVO por LaLiga de España

14:36
21/4/2026

Alavés casi anota el primero

Minuto 2: el conjunto visitante tuvo una clara luego de un mal cruce de Carreras por la banda.

14:33
21/4/2026

¡Empezó el partido!

Real Madrid y Alavés se enfrentan en el Bernabéu.

14:28
21/4/2026

Salen los jugadores al campo

Los protagonistas saltan al césped para dar inicio al partido de la fecha 33 de LaLiga.

14:05
21/4/2026

Los equipos calientan en el campo

Los futbolistas realizan trabajos precompetitivos en el gramado del mítico Santiago Bernabéu.

13:44
21/4/2026

Alineación de Alavés

Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Ángel Pérez, Youssef Enríquez, Jon Guridi, Antonio Blanco; Denis Suárez Toni Martínez y Lucas Boyé.

13:10
21/4/2026

Alineación de Real Madrid

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

12:26
21/4/2026

Real Madrid vs Alavés: últimos partidos

- Alavés 1-2 Real Madrid | 14.12.25
- Alavés 0-1 Real Madrid | 13.04.25
- Real Madrid 3-2 Alavés | 24.09.24
- Real Madrid 5-0 Alavés | 14.05.24
- Alavés 0-1 Real Madrid | 21.12.23

11:43
21/4/2026

Pronóstico de Real Madrid vs Alavés

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Alavés.

- Betsson: gana Real Madrid (1,27), empate (5,90), gana Alavés (10,50)
- Betano: gana Real Madrid (1,29), empate (6,00), gana Alavés (11,75)
- Bet365: gana Real Madrid (1,29), empate (5,50), gana Alavés (11,00)
- 1XBet: gana Real Madrid (1,31), empate (6,24), gana Alavés (10,90)
- Coolbet: gana Real Madrid (1,30), empate (5,90), gana Alavés (11,00
- Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (5,66), gana Alavés (9,00).

10:53
21/4/2026

Convocados de Real Madrid

Álvaro Arbeloa citó a 24 jugadores para el partido ante Alavés. Foto: Real Madrid.

10:13
21/4/2026

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

El partido Real Madrid vs Alavés, por la fecha 33 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano.

08:54
21/4/2026

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Los equipos de Real Madrid y Alavés se verán las caras desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

08:51
21/4/2026

Real Madrid no renuncia a LaLiga

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Real Madrid vs Alavés EN VIVO por la fecha 33 de LaLiga.

El equipo comandado por el técnico Álvaro Arbeloa llega a este duelo tras ser eliminado de la Champions League a manos de Bayern Múnich. Por el campeonato español, igualaron en su último partido 1-1 ante Girona. Por el lado de Alavés, se encuentran a solo un puesto de la zona de descenso y están obligados a ganar para escalar posiciones en la tabla.

PUEDES VER: Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez sobre su salida de Alianza Lima tras denuncia: "No me gustó cómo me trató el club"

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

Los equipos de Real Madrid y Alavés se verán las caras por la fecha 33 de LaLiga de España. El duelo se disputará este martes 21 de abril, desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

El partido Real Madrid vs Alavés, por la fecha 33 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Alavés

  • Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Junior.
  • Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Toni Martínez y Lucas Boyé.

PUEDES VER: Felipe Vizeu recuerda cómo fue su última conversación Paulo Autuori tras salida de Sporting Cristal: "Le pedí perdón"

lr.pe

Pronóstico de Real Madrid vs Alavés

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Alavés.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,27), empate (5,90), gana Alavés (10,50)
  • Betano: gana Real Madrid (1,29), empate (6,00), gana Alavés (11,75)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,29), empate (5,50), gana Alavés (11,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,31), empate (6,24), gana Alavés (10,90)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1,30), empate (5,90), gana Alavés (11,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,32), empate (5,66), gana Alavés (9,00).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Alavés?

Real Madrid y Alavés disputarán este encuentro por la fecha 33 de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para 83.186 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Alavés

  • Alavés 1-2 Real Madrid | 14.12.25
  • Alavés 0-1 Real Madrid | 13.04.25
  • Real Madrid 3-2 Alavés | 24.09.24
  • Real Madrid 5-0 Alavés | 14.05.24
  • Alavés 0-1 Real Madrid | 21.12.23
Notas relacionadas
Real Madrid vs Alavés: fecha y hora del partido por la jornada 33 de LaLiga de España

Real Madrid vs Alavés: fecha y hora del partido por la jornada 33 de LaLiga de España

LEER MÁS
Barcelona se acerca al título de LaLiga: goleó 4-1 a Espanyol y quedó listo para la 'final' de Champions ante Atlético Madrid

Barcelona se acerca al título de LaLiga: goleó 4-1 a Espanyol y quedó listo para la 'final' de Champions ante Atlético Madrid

LEER MÁS
Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y se va despidiendo de la lucha por LaLiga de España

Real Madrid igualó 1-1 ante Girona y se va despidiendo de la lucha por LaLiga de España

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

LEER MÁS
Partido Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV

Partido Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV

LEER MÁS
Universitario le pone fin al ciclo de Javier Rabanal: club oficializa salida del DT español tras malos resultados

Universitario le pone fin al ciclo de Javier Rabanal: club oficializa salida del DT español tras malos resultados

LEER MÁS
Partidos pendientes de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: duelos que definirán al campeón

Partidos pendientes de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: duelos que definirán al campeón

LEER MÁS
Fabián Bustos quedó descartado en Universitario: el motivo que le impidió ser el reemplazo de Javier Rabanal

Fabián Bustos quedó descartado en Universitario: el motivo que le impidió ser el reemplazo de Javier Rabanal

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY desde el Bernabéu: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV

El mejor tipo de bebida del mundo está en América Latina y supera al pisco sour de Perú: tiene una combinación de dulce y ácido

Partido Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV

Deportes

Partido Real Madrid vs Alavés EN VIVO HOY: transmisión de LaLiga de España via DIRECTV

Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

Partidos de hoy, martes 21 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

Piero Corvetto presenta su carta de renuncia a la ONPE tras irregularidades en la logística de las Elecciones 2026

Junta Nacional de Justicia aceptó renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025