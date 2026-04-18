A sus 19 años, el cantante argentino Milo J marcó un hito en su carrera al llenar por completo el Estadio Nacional en su primer concierto en Lima, realizado el 17 de abril. Más de 40.000 personas asistieron al show, convirtiendo la noche en una de las más memorables para el artista.

El intérprete de ‘Milagrosa’ no ocultó su emoción al dirigirse a sus seguidores peruanos: “Son el primer país en el que hago una cancha de fútbol fuera de Argentina… Perú es clave”. El artista se consolida como una de las figuras emergentes más importantes de la música urbana en Latinoamérica.

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Milo J hace vibrar Lima con lleno total en el Estadio Nacional

Tras agotar todas las entradas para su concierto en Lima, el show contó con la participación del artista peruano A. Chal como telonero, quien abrió el espectáculo tras ser anunciado por Milo J, horas antes de iniciar su espectáculo.

Minutos después, el cantante argentino apareció en escena desatando la euforia de miles de fanáticos, dando inicio al show con el tema ‘Bajo de la piel’. A lo largo del concierto, el argentino interpretó más de 30 temas, entre ellos ‘Gil’, ‘Rara vez’ y ‘Milagrosa’, además de su popular colaboración con Bizarrap, uno de los momentos más destacados del concierto.

Milo J sorprendió a sus seguidores peruanos, previo a su concierto en Lima

La visita del artista no se limitó únicamente al concierto. Un día antes de su presentación en el Estadio Nacional, Milo J participó en un showcase gratuito con sus seguidores en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde compartió momentos cercanos con sus fans y firmó autógrafos.

El joven artista interpretó temas como ‘Luciérnagas’, ‘Gil’ y ‘Ama de mi sol’, que fueron coreados con entusiasmo por los asistentes. Durante el show, algunos fans incluso le entregaron regalos, aunque uno de los instantes más llamativos fue cuando Milo J se animó a tocar el güiro, un instrumento de percusión latinoamericano, y dejó abierta la posibilidad de incorporar elementos peruanos en sus futuras canciones.