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¡Conmoción total! Matan a dos integrantes de 'Sin senos sí hay paraíso' en plena grabación de la novela en Colombia

Un ataque con arma blanca durante un rodaje de la novela 'Sin senos sí hay paraíso' en Bogotá dejó muertos y heridos, generando alarma en el sector audiovisual y reclamos urgentes por mayores medidas de seguridad.

El rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso 4' vivió momentos de tensión en Colombia. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
El rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso 4' vivió momentos de tensión en Colombia. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La grabación de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso' se vio marcada por la violencia tras un ataque ocurrido la tarde del último sábado en Bogotá. El hecho, registrado minutos antes de las 4.00 p. m. en el sector del Parque Nacional Oriental, interrumpió abruptamente una jornada de trabajo que transcurría con normalidad.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado con un objeto cortopunzante irrumpió en el lugar y atacó a varias personas presentes en el rodaje. La situación provocó pánico entre actores, técnicos y miembros de producción, dejando víctimas mortales y heridos, en un episodio que hoy es investigado por las autoridades.

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¿Qué pasó en el set de 'Sin senos sí hay paraíso'?

El ataque se produjo en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe, una zona céntrica de la capital colombiana. Testigos relataron que el agresor actuó sin previo aviso, atacando a quienes se encontraban en el lugar, lo que desató una escena de caos y desesperación.

Según informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho dejó tres personas fallecidas, entre ellas el atacante, y al menos un herido. “Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, otras personas intentan defenderlo y también resultan lesionadas”, precisó la autoridad.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, que busca esclarecer el móvil del crimen y determinar si el agresor tenía antecedentes. Entre las hipótesis, se analiza si se trata del mismo individuo que fue sancionado un día antes por portar un arma similar, según reportó el diario El Tiempo.

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Exigen mayor seguridad y resguardo tras la matanza en rodaje de 'Sin senos no hay paraíso'

Tras la matanza en 'Sin senos sí hay paraíso', organizaciones del sector audiovisual en Colombia expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad en los rodajes, especialmente en espacios abiertos o zonas de riesgo.

La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta) instó a las productoras a reforzar protocolos de protección para prevenir hechos similares. En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual de Colombia (Ataac) manifestó su solidaridad con las víctimas y subrayó la necesidad de garantizar entornos seguros.

Entre las principales demandas del gremio destacan:

  • Evaluación de riesgos en locaciones antes de grabar
  • Presencia de personal de seguridad en rodajes
  • Coordinación con autoridades locales
  • Protocolos de reacción ante emergencias

El pronunciamiento de Ataac enfatizó el impacto humano de la tragedia, recordando que los equipos de producción no solo comparten jornadas laborales, sino vínculos personales construidos en condiciones exigentes propias de la industria de la telenovela.

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'Silencio en el set': actores se pronuncian tras lo ocurrido en pleno rodaje

Las reacciones no se hicieron esperar tras la matanza en 'Sin senos sí hay paraíso'. Desde la noche del mismo día del ataque, figuras de la industria audiovisual en Colombia comenzaron a expresar su consternación a través de redes sociales, evidenciando el impacto que dejó el violento episodio en el entorno de la telenovela.

Una de las primeras en pronunciarse fue Carmen Villalobos, quien da vida a Catalina Santana en la producción. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen en fondo negro acompañada de un mensaje de luto, sumándose al clamor colectivo por respeto a las víctimas y sus familias.

Actores de 'Sin senos no hay paraíso' expresan su pesar tras matanza en pleno rodaje.

Actores de 'Sin senos no hay paraíso' expresan su pesar tras matanza en pleno rodaje.

Minutos después, Carolina Gaitán, protagonista de la historia en su papel de Catalina Marín Santana, replicó el mismo mensaje en sus redes sociales, reafirmando el impacto emocional que el hecho ha generado entre quienes integran la telenovela.

Por su parte, el actor Gregorio Pernía, recordado por interpretar a Aurelio Jaramillo, 'El Titi', también compartió la publicación en sus historias de Instagram, sumándose a la cadena de mensajes que, más allá de la ficción de 'Sin senos sí hay paraíso', evidencian el dolor real que atraviesa hoy el sector audiovisual en Colombia.

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