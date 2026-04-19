Laura Pausini ofreció un concierto el sábado 18 de abril en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel, tras más de dos años de ausencia en Perú. Sin embargo, la famosa cantante italiana, reconocida por su voz armoniosa y por temas que marcaron época, protagonizó un curioso momento durante su presentación.

La intérprete, de 51 años, decidió cortar su show mientras entonaba una de sus canciones al notar que los asistentes ubicados en la primera fila no sabían sus temas. “Pagan mucho, pero no saben”, los encaró Pausini, una actitud que fue aplaudida por los fans de otras tribunas.

Laura Pausini encara a fans que no sabían la letra de sus canciones

“Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones”, señaló Laura Pausini al interrumpir su tema ‘Ángeles caídos’, al notar que ese sector del recinto permanecía en silencio.

“Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos”, agregó la italiana, mostrando su incomodidad mientras hacía un gesto de desaprobación con la cabeza. Al ver que la situación no cambiaba, preguntó si había un camarógrafo que se colocara entre el público para captar mejor la reacción de los asistentes. “Chicos de la primera fila, mover los labios”.

Tras ese momento, Laura Pausini retomó la canción y la terminó, pero luego se retiró de escena haciendo un gesto con la cabeza que dejó entrever su fastidio por la actitud de los asistentes en la primera fila.

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¿Cuánto costaron las entradas para ver a Laura Pausini en San Miguel?

Laura Pausini logró un sold out a solo días de iniciarse la venta de entradas. Aproximadamente 15,000 personas asistieron a su concierto en Arena 1 de San Miguel, confirmando la gran expectativa de los peruanos por ver el retorno de la cantante italiana.

Los precios de las entradas fluctuaron entre S/650.00 (Platinum), VIP (S/450.00) y general (S/250.00)