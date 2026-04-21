Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

El ahora exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su carta de renuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en medio de los cuestionamientos a su cargo por el escándalo de la demora del material electoral el pasado 12 de abril.

En ese sentido, en su misiva, Corvetto afirmó que su renuncia contribuirá a generar un clima de mayor confianza de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 y espera que su sucesor tenga una gestión exitosa.

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"Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la segunda vuelta presidencial", escribió.

Carta de renuncia de Corvetto | Fuente: X

Corvetto mencionó que uno de los motivos que impulsó su dimisión fueron los problemas técnicos y operativos que se suscitaron en los comicios electorales en diversos sectores de Lima Metropolitana y en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

"Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés de que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE", sugirió.

"He cumplido con integridad mi función, me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo", acotó.

Además, el exfuncionario indicó que, si bien es cierto que existen muchas interrogantes sobre su gestión, estas tendrán que ser investigadas de manera parcial y exhaustiva.

"Como servidor público, no basta con actuar de acuerdo con la ley en cumplimiento de una función pública; lo más importante es que, en el rol que ocupe, pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria", añadió.

Piero Corvetto asegura que colaborará con las investigaciones

Por otro lado, Corvetto aseguró que los preparativos para la segunda vuelta ya comenzaron y que se realizará el 7 de junio. Por ese motivo, instó a la JNJ a que su renuncia sea aceptada —que ya se aceptó— debido a que la ciudadanía y los actores políticos "requieren certidumbre frente a nuestro futuro inmediato".

En tanto, el exjefe del ente electoral manifestó su disposición con las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos.