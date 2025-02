Hermano de Alejandra Baigorria se luce en video junto con Marina Gold y genera revuelo en redes

Derek Baigorria, hermano de la conocida empresaria e influencer peruana Alejandra Baigorria, volvió a convertirse en tendencia tras protagonizar un llamativo video junto a la famosa actriz de cine para adultos, Marina Gold. La publicación, que rápidamente superó las 60 mil vistas en tan solo unos días, generó gran revuelo entre sus seguidores debido a la química evidente entre ambos protagonistas.

En el breve clip, compartido en Instagram por Derek con la canción de fondo 'Azul' de J Balvin y acompañado por emoticones de fuego, se observa una complicidad entre ambos personajes que no pasó inadvertida por los internautas. Rápidamente, usuarios de diversas plataformas reaccionaron con comentarios variados e incluso, la enamorada de Baigorria reaccionó 'sorprendida' ante esta colaboración.

Derek Baigorria en colaboración con Marina Gold

La inesperada colaboración entre Derek Baigorria y la reconocida actriz de la industria de cine para adultos, Marina Gold, continúa siendo el centro de atención en las plataformas digitales. Tras la publicación del video en Instagram y TikTok, los internautas no tardaron en llenar la sección de comentarios con diferentes opiniones y reacciones frente a esta particular interacción. Entre las frases más destacadas se pueden leer: "no esperaba ver esta colaboración", "qué dirá ahora Alejandra que es muy celosa con sus hermanos" y otras más positivas como "buena crack", "Marina hermosa" y "se les ve bien juntos".

Además del revuelo generado entre sus seguidores, esta colaboración parece haber tomado por sorpresa incluso a personas cercanas al círculo personal de Derek. Su enamorada, Paula Elguera, con quien lleva varios años de relación, también reaccionó públicamente al video con un breve pero impactante comentario: "¿¡Qué!?". A pesar de esta muestra de asombro en la publicación de TikTok, hasta ahora Derek ha preferido guardar silencio, evitando dar respuestas o aclaraciones al comentario de Paula.

¿Quiénes son los hermanos de Alejandra Baigorria?

Al observar con detenimiento las redes sociales de Alejandra Baigorria, queda claro que mantiene una relación muy estrecha con su hermano Sergio Baigorria, quien ha sido una figura constante en sus proyectos profesionales y aventuras personales. Sergio suele acompañarla en cada etapa de su carrera como empresaria e influencer, siendo un apoyo fundamental y frecuente protagonista en sus publicaciones.

Por otro lado, otro de sus hermanos es Derek Baigorria, quien también se ha hecho notar como influencer en redes sociales, especialmente vinculado al mundo del deporte, particularmente el motocross y deportes de motor. En Instagram, Derek suele compartir fotos y videos donde aparece disfrutando momentos especiales junto a su hermana mayor, Alejandra. Además de Sergio y Derek, Alejandra tiene otro hermano menor llamado Thiago Baigorria, cuya identidad fue revelada gracias a publicaciones realizadas en redes por Sergio. Thiago, al igual que sus hermanos, tiene una gran pasión por los deportes, destacando especialmente en el BMX freestyle.