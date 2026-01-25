José María 'Chema' Salcedo sorprendió al anunciar su salida de 'PBO Radio' durante la transmisión en vivo del sábado 24 de enero. El reconocido periodista, con más de cinco décadas de trayectoria en medios de comunicación, compartió un mensaje en el que explicó las razones de su retiro y expresó agradecimiento hacia Phillip Butters, creador y propietario del espacio, quien le comunicó que la incertidumbre acerca de su salud le hacía "económicamente inviable para la empresa".

Su despedida ocurre mientras enfrenta una batalla contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en 2017 y que ya lo llevó a someterse a cirugías. En su intervención, Salcedo dejó en claro que, pese a las dificultades, se siente capaz de seguir trabajando en medios audiovisuales, aunque reconoció que la compañía tomó una decisión que él respeta.

'Chema' Salcedo se va de 'PBO': "Ha llegado la hora de decir adiós"

Según manifestó 'Chema' Salcedo, llegó a conversar en buenos términos con Phillip Butters acerca de su salida de 'PBO'. Aunque no reveló los detalles de esa charla, afirmó sentirse agradecido "más allá de cualquier cosa" con Butters porque este último apostó por su regreso a los medios de comunicación.

"Yo estaba en mis cuarteles de invierno, estaba hongeado, y este hombre tuvo la audacia de ponerme de nuevo en el mercado. Le dije: '¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Soy una persona mayor'. Me dijo: 'Sí, estoy seguro'.

Y hasta aquí hemos llegado, pero ha llegado la hora de decir adiós", reveló el periodista de 79 años, quien se unió a 'PBO Radio' en 2021.

"Económicamente inviable para la empresa": 'Chema' Salcedo sobre los motivos de su salida de 'PBO Radio'

'Chemo' Salcedo agregó sobre su despedida del canal 'PBO': "Tal como me ha dicho el propio Phillip, la incertidumbre de mi salud me hace económicamente inviable para la empresa". El también escritor manifestó que la compañía "no podía arriesgarse financieramente" a pagarle un salario mayor al de otros trabajadores porque su salud "es inviable".

En esa línea, expresó comprensión, aunque dejó en claro que sentía capacidad de laborar, pese a las limitaciones físicas. "Creo que puedo trabajar, pero entiendo a Phillip. No puedo ocultar mi diagnóstico de cáncer a pesar de que por el momento, creo estar perfectamente habilitado para trabajar en medios audiovisuales. Lamentablemente, he dejado de caminar todos los días, he estado echado, tragando rico en el Rebagliati; entonces, mis músculos están un poco achicopalados", explicó.

'Chema' Salcedo expresa respeto por la decisión sobre su salida de 'PBO Radio'

Más adelante, 'Chema' Salcedo enfatizó que comprende la decisión de su retiro de 'PBO Radio', dejando en claro que no hay un conflicto entre las partes involucradas. "Lo de Phillip es una decisión que yo debo respetar aunque me quede sin chamba. Yo no puedo ni debo afectar el futuro de la empresa si considera que ya no justifico la inversión que hace en mí. Está en su derecho. Jamás tomaré una acción legal", afirmó, antes de explicar que contaba con un contrato de servicios.

Antes de pasar a otro segmento del programa radial, el veterano periodista compartió un mensaje final de gratitud, acompañado de la lectura de un verso de Antonio Machado para cerrar este ciclo. "Nunca estaré lo suficientemente agradecido con Phillip. Creo que no los he decepcionado o eso espero", sentenció. Con esas palabras, se despidió de la audiencia que lo acompañó en esta etapa de su carrera.