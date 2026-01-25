HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido
Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido     
Espectáculos

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

El periodista 'Chema' Salcedo manifestó que su retiro de 'PBO Radio' se debe a la incertidumbre sobre su salud, lo que lo hace "económicamente inviable para la empresa", según le explicó Phillip Butters.

'Chema' Salcedo se unió a 'PBO Radio' de Phillip Butters en 2021.
'Chema' Salcedo se unió a 'PBO Radio' de Phillip Butters en 2021. | Foto: composición LR/Radio Uno/PBO Radio

José María 'Chema' Salcedo sorprendió al anunciar su salida de 'PBO Radio' durante la transmisión en vivo del sábado 24 de enero. El reconocido periodista, con más de cinco décadas de trayectoria en medios de comunicación, compartió un mensaje en el que explicó las razones de su retiro y expresó agradecimiento hacia Phillip Butters, creador y propietario del espacio, quien le comunicó que la incertidumbre acerca de su salud le hacía "económicamente inviable para la empresa".

Su despedida ocurre mientras enfrenta una batalla contra el cáncer, enfermedad que le diagnosticaron en 2017 y que ya lo llevó a someterse a cirugías. En su intervención, Salcedo dejó en claro que, pese a las dificultades, se siente capaz de seguir trabajando en medios audiovisuales, aunque reconoció que la compañía tomó una decisión que él respeta.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Mónica Cabrejos rechaza desacertadas declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores sobre caso de jugadores de Alianza Lima

lr.pe

'Chema' Salcedo se va de 'PBO': "Ha llegado la hora de decir adiós"

Según manifestó 'Chema' Salcedo, llegó a conversar en buenos términos con Phillip Butters acerca de su salida de 'PBO'. Aunque no reveló los detalles de esa charla, afirmó sentirse agradecido "más allá de cualquier cosa" con Butters porque este último apostó por su regreso a los medios de comunicación.

"Yo estaba en mis cuarteles de invierno, estaba hongeado, y este hombre tuvo la audacia de ponerme de nuevo en el mercado. Le dije: '¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Soy una persona mayor'. Me dijo: 'Sí, estoy seguro'.
Y hasta aquí hemos llegado, pero ha llegado la hora de decir adiós", reveló el periodista de 79 años, quien se unió a 'PBO Radio' en 2021.

PUEDES VER: 'Urraco' asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel en lugar de Magaly Medina para presentación porque cobraba menos

lr.pe

"Económicamente inviable para la empresa": 'Chema' Salcedo sobre los motivos de su salida de 'PBO Radio'

'Chemo' Salcedo agregó sobre su despedida del canal 'PBO': "Tal como me ha dicho el propio Phillip, la incertidumbre de mi salud me hace económicamente inviable para la empresa". El también escritor manifestó que la compañía "no podía arriesgarse financieramente" a pagarle un salario mayor al de otros trabajadores porque su salud "es inviable".

En esa línea, expresó comprensión, aunque dejó en claro que sentía capacidad de laborar, pese a las limitaciones físicas. "Creo que puedo trabajar, pero entiendo a Phillip. No puedo ocultar mi diagnóstico de cáncer a pesar de que por el momento, creo estar perfectamente habilitado para trabajar en medios audiovisuales. Lamentablemente, he dejado de caminar todos los días, he estado echado, tragando rico en el Rebagliati; entonces, mis músculos están un poco achicopalados", explicó.

PUEDES VER: ¡Sorpresa total! Pamela Franco enciende el show en la 'Tarde Amarilla' previo al partido de Christian Cueva con club Juan Pablo II

lr.pe

'Chema' Salcedo expresa respeto por la decisión sobre su salida de 'PBO Radio'

Más adelante, 'Chema' Salcedo enfatizó que comprende la decisión de su retiro de 'PBO Radio', dejando en claro que no hay un conflicto entre las partes involucradas. "Lo de Phillip es una decisión que yo debo respetar aunque me quede sin chamba. Yo no puedo ni debo afectar el futuro de la empresa si considera que ya no justifico la inversión que hace en mí. Está en su derecho. Jamás tomaré una acción legal", afirmó, antes de explicar que contaba con un contrato de servicios.

Antes de pasar a otro segmento del programa radial, el veterano periodista compartió un mensaje final de gratitud, acompañado de la lectura de un verso de Antonio Machado para cerrar este ciclo. "Nunca estaré lo suficientemente agradecido con Phillip. Creo que no los he decepcionado o eso espero", sentenció. Con esas palabras, se despidió de la audiencia que lo acompañó en esta etapa de su carrera.

Notas relacionadas
¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

LEER MÁS
Mónica Cabrejos rechaza desacertadas declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores sobre caso de jugadores de Alianza Lima

Mónica Cabrejos rechaza desacertadas declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores sobre caso de jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
¡Sorpresa total! Pamela Franco enciende el show en la 'Tarde Amarilla' previo al partido de Christian Cueva con club Juan Pablo II

¡Sorpresa total! Pamela Franco enciende el show en la 'Tarde Amarilla' previo al partido de Christian Cueva con club Juan Pablo II

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025