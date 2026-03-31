El icónico Megadeth dará su concierto de despedida el 23 de abril, mientras que Isabel Pantoja celebrará sus 50 años de carrera en Lima el 27 de abril. Foto: composición LR/difusión | Foto: composición LR/difusión

El icónico Megadeth dará su concierto de despedida el 23 de abril, mientras que Isabel Pantoja celebrará sus 50 años de carrera en Lima el 27 de abril. Foto: composición LR/difusión | Foto: composición LR/difusión

De enero a marzo de 2026 han llegado a Lima decenas de artistas internacionales para deleitar con lo mejor de su repertorio y abril no se queda atrás. Para este mes, se han programado eventos con cantantes de la talla de Laura Pausini, Sebastián Yatra, Megadeth, Fey, Isabel Pantoja, entre otros. Conoce todo sobre los espectáculos que se llevarán a cabo en los próximos días.

El viernes 17 de abril será una fecha especial para los seguidores de Milo J, el artista que logró que le cambien de local y le den el Estadio Nacional para ofrecer su esperado concierto en Lima, como parte de su gira mundial 'La Vida Era Más Corta'. Con temas como 'Rara vez', 'Milagrosa', 'Tu manta' y 'Ni Carlos Ni Jos', el argentino ha logrado forjar un lazo auténtico con su público. Las entradas están a la venta a través de Teleticket con precios que van desde S/70.

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Concierto de Milo J en el Estadio Nacional es sold out. Foto: difusión.

Rawayana, la banda venezolana ícono del reggae, también regresa a nuestro país como parte de '¿Dónde es el after?', gira que incluirá otros países como Colombia, México y España. El concierto en Lima está programado para el próximo sábado 15 de agosto en Costa 21 de San Miguel. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.

Laura Pausini regresa a Lima con una gira que promete ser uno de los eventos musicales más esperados de abril. La artista italiana, reconocida por su trayectoria de más de tres décadas y por su vínculo con el público latinoamericano, se presentará este sábado 18 de abril en el Arena 1, como parte de su 'Yo canto world tour 2026', una gira que celebra la música que la inspiró desde sus inicios. Las entradas estaban a la venta en Joinnus, pero están agotadas.

Laura Pausini se presenta en Lima el 18 de abril de 2026. Foto: Joinnus

El reggaetón también llega a Lima en abril de la mano de Sebastián Yatra, una de las voces más influyentes del pop latino. El artista colombiano vuelve al Perú con un esperado concierto el miércoles 22 de abril de 2026 en Multiespacio Costa 21, como parte de su gira internacional 'Entre tanta gente tour'. Las entradas están a la venta a través de Teleticket desde S/142.5 (descuento con Falabella).

Uno de los conciertos más esperados de abril se realizará este jueves 23 de abril, ya que Megadeth, la icónica banda de trash metal, ofrecerá su concierto de despedida, el cual forma parte de la gira 'This Was Our Life Tour', con la que recorrerá varios países de América y Europa. El show en Lima se realizará en Costa 21 en San Miguel. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Mac DeMarco, uno de los exponentes más importantes del indie mundial, vuelve a Lima como parte del ciclo Indiegentes 2026 de Veltrac Music. El cantautor estadounidense se presentará el viernes 24 de abril en Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Fey, ícono indiscutible del pop latino y una de las artistas más influyentes de la música en español, regresa a los escenarios con fuerza y realizará su gira internacional ‘Hits tour – 30 aniversario’, un espectáculo diseñado para celebrar tres décadas de éxitos que marcaron a toda una generación. La popular ‘Reina del eletropop’ llegará a Perú para ofrecer un inolvidable concierto, programado para el sábado 25 de abril de 2026.

Isabel Pantoja celebrará sus 50 años de trayectoria artística con un concierto en Lima, el cual se realizará el lunes 27 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. No faltarán canciones como ‘Así fue’, ‘Era mi vida él’, ‘Se me enamora el alma’, ‘Hoy quiero confesarme’, ‘Marinero de luces’, entre otros clásicos que la han llevado a lo más grande de la música. Las entradas para el concierto de la artista europea estarán disponibles a través de la plataforma Teleticket, con precios que varían desde S/179 hasta S/426 (con descuento).

“Mis queridos fans de Perú, país al que tanto amo, que llevó en mi corazón, que os quiero con el alma. Muy pronto volveré a estar con todos ustedes. Que sepáis que lo haré con todo mi corazón y con muchísimas ganas de cantar. (Beso) os espero”, expresó Isabel Pantoja semanas antes de su llegada a Lima.







