Entretenimiento

Conciertos en Perú Noviembre 2025: fechas, precios, dónde y cómo comprar entradas para Shakira, Dua Lipa, Guns N Roses, Marco Antonio Solis, Pink Floyd y otros eventos en Lima

Noviembre 2025 llega con una agenda musical imperdible en Lima. Shakira, Dua Lipa, Guns N’ Roses y más artistas internacionales se presentarán en los escenarios más importantes del país. Conoce aquí las fechas, precios y puntos de venta de entradas.

Conciertos en noviembre presenta a Shakira, Dua Lipa y más. Foto: difusión
El mes de noviembre 2025 llega cargado de música en vivo con una programación de lujo que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Desde el esperado concierto de Guns N’ Roses hasta la presentación de Shakira en el Estadio Nacional, los escenarios limeños se llenarán de energía, nostalgia y nuevas propuestas musicales. Además, figuras como Dua Lipa, Morrissey, Marco Antonio Solís y Belanova prometen encender la capital con sus shows.

Las entradas para estos espectáculos están disponibles a través de Teleticket, Joinnus, Vaope y Ticketmaster, con precios que varían según el artista, la zona y los beneficios bancarios. Algunos conciertos, como el de Shakira y Dua Lipa, ya registran sold out en varias localidades, reflejando la gran expectativa del público peruano por disfrutar de estos eventos masivos.

PUEDES VER: ¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

Guns N’ Roses, Morrisse, Billy Idol, Morrisey, Los Fabulosos Cadillacs y Río: rock y pop rock en concierto

Los amantes del rock tendrán un mes inolvidable. Guns N’ Roses abrirá la cartelera el 5 de noviembre en el Estadio Nacional, marcando una de las fechas más esperadas del año. Luego, el legendario Morrissey, exvocalista de The Smiths, se presentará el 20 de noviembre en Arena 1, con entradas desde S/160, disponibles en Ticketmaster, con un 25% de descuento para tarjetas BBVA.

El ícono británico Billy Idol también llegará a Lima el 22 de noviembre al Arena 1, con entradas desde S/160, mientras que Los Fabulosos Cadillacs prometen un show imperdible el 13 de noviembre en Costa 21. Por su parte, la banda peruana Río celebrará sus 41 años de trayectoria el 21 de noviembre en el Teatro Plaza Norte, con boletos desde S/60.

PUEDES VER: Ed Sheeran Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para el concierto en Ticketmaster

Shakira, Dua Lipa, Belanova, Marco Antonio Solís y Emmanuel: pop internacional y latino presente

El pop tomará protagonismo en noviembre. Shakira ofrecerá tres fechas en el Estadio Nacional. La estrella británica Dua Lipa se presentará el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, con entradas desde S/322, aunque ya se reporta stock limitado. Además, Belanova regresará a los escenarios el 21 de noviembre en el Parque de la Exposición con boletos desde S/150, mientras que Marco Antonio Solís se presentará el 7 de noviembre en Arena 1. El romántico Emmanuel ofrecerá su espectáculo el 8 de noviembre, en fecha aún por confirmar lugar.

¿Cuándo es el concierto de Shakira en Lima?

Shakira se presentará el 15, 16 y 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial. Las dos primeras fechas están totalmente vendidas, mientras que para la tercera aún quedan localidades disponibles desde S/694 en Teleticket.

M2H, Gonzalo Genek: urbano, reguetón y fusión moderna

El género urbano también tendrá su espacio con el dúo peruano M2H, que se presentará el 13 de noviembre en Barranco, con entradas desde S/100. Asimismo, Gonzalo Genek llevará su estilo fusión al Parque de la Exposición el 22 de noviembre, ofreciendo un espectáculo que combina rap, pop y música alternativa.

PUEDES VER:Soda Stereo regresa a Perú en 2026: fecha, lugar y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1

 Amanda Portales y Aniversario de Julio Andrade: música peruana y criolla

La música nacional estará representada por dos grandes exponentes. Amanda Portales, ícono del folclore peruano, ofrecerá dos funciones en el Gran Teatro Nacional los días 22 y 23 de noviembre. En tanto, Julio Andrade celebrará su aniversario musical el 14 de noviembre en Bianca de Barranco, con entradas generales desde S/35.

Más conciertos en Lima de noviembre de 2025

  • Servando y Florentino: 21 de noviembre en 21
  • Latin Grammys 2025: 13 de noviembre
  • Lima Latin Pop Fest Vol.: del 2 al 11 de noviembre en 2 Costa 21
  • Miss International 2025: 27 de noviembre en Tokio, Japón
