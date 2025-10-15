HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Flor Bertotti, protagonista de ‘Floricienta’, regresa a Perú con su gira ‘Otra Vuelta Tour’: entradas, precio y lugar del concierto

La argentina Flor Bertotti ofrecerá un concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición y no faltarán temas como ‘Flores amarillas’, ‘Un enorme dragón’ y ‘Mi vestido azul’.


Flor Bertotti, la querida protagonista de ‘Floricienta’, regresa a Lima el 10 de diciembre con su gira ‘Otra Vuelta Tour’. Un espectáculo que celebra 20 años de nostalgia y emoción. Foto: difusión.
Flor Bertotti, la querida protagonista de 'Floricienta', regresa a Lima el 10 de diciembre con su gira 'Otra Vuelta Tour'. Un espectáculo que celebra 20 años de nostalgia y emoción. Foto: difusión.

Flor Bertotti, la entrañable protagonista de ‘Floricienta’, vuelve al Perú para ofrecer un espectáculo en Lima, como parte de su nueva gira ‘Otra Vuelta Tour’, un show lleno de nostalgia, energía y emoción con el que celebrará los 20 años del fenómeno que marcó a toda una generación. El evento está programado para el 10 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

‘Otra Vuelta Tour’ surge como una continuación del éxito de sus presentaciones durante 2024, que recorrieron los principales escenarios de América Latina. “El año pasado no pudimos llegar a todos los lugares que queríamos. Cuando terminó la gira, dijimos: ‘Vamos a tomarnos un respiro y, antes de preparar un show nuevo, llevemos este espectáculo tan lindo a los países a los que no llegamos o a los que nos quedamos con las ganas de repetir’. Ese es el espíritu de ‘Otra vuelta’”, comentó Bertotti.

lr.pe

¿Cómo conseguir entradas para el show de Flor Bertotti?

La preventa exclusiva para clientes BBVA se llevará a cabo los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre, mientras que la venta general comenzará el sábado 18 de octubre a través de Ticketmaster.

Con este esperado show, Flor Bertotti vuelve a conectar con su público peruano, que durante los años de transmisión de ‘Floricienta’ vivió una auténtica fiebre por la serie, agotando entradas en cada visita de la artista al país.

¿Cómo será el espectáculo de Flor Bertotti en Lima?

El show presentará un setlist lleno de nostalgia, con los temas más icónicos de Floricienta, además de canciones de Niní y de la etapa como solista de Flor Bertotti. Éxitos como ‘Hay un cuento’, ‘Flores amarillas’, ‘Un enorme dragón’ y ‘Mi vestido azul’ formarán parte de una velada que promete emocionar al público limeño y revivir recuerdos entrañables entre seguidores de todas las generaciones.

Con su inconfundible carisma, su sentido del humor y una energía que conquista, Flor Bertotti prepara un reencuentro inolvidable con sus fans en el Perú. Será una noche para celebrar la música, la memoria y el afecto que el público peruano siempre ha demostrado hacia la artista argentina que marcó una época con su voz y alegría.

