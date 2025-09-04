La estrella barranquillera podría compartir escenario con un artista especial para su concierto del 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La estrella barranquillera podría compartir escenario con un artista especial para su concierto del 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Cada vez falta menos para que Shakira regrese a nuestro país y ofrezca tres espectáculos como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres No lloran Tour’. Hasta el momento no se han revelado si la diva colombiana realizará tour en Perú o si tendrá telonero para sus shows. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción revelaron que podría haber un artista invitado para su última presentación en el Estadio Nacional.

La estrella barranquillera podría compartir escenario con un artista especial para su concierto del 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Como se sabe, aún quedan pocas entradas para el tercer concierto de Shakira en Lima. Los boletos pueden adquirirse a través de Teleticket.

Detalles del concierto de Shakira en Lima



A pocas semanas del regreso de Shakira a Lima, se dio a conocer que la diva colombiana podría traer una gran sorpresa para su público peruano. Se trataría de un artista internacional que brillaría junto a la reina del pop. Cabe indicar que tampoco se descartó que el invitado sea un famoso peruano.

Como era de esperar, las especulaciones han comenzado, y los fanáticos ya se hacen preguntas al respecto en todas las redes sociales. Los seguidores de Shakira están al tanto de todos los detalles que se van brindando con respecto a los conciertos de la colombiana, programados para los días 15, 16 y 18 de noviembre. Los dos primeros ya son sold out.

PUEDES VER: Shakira cae estrepitosamente en concierto de Montreal y sorprende a fanáticos con su reacción

Fans de Shakira prrotagonizan colorido flashmob



A pocas semanas del esperado concierto de Shakira en Lima, sus seguidores peruanos ya comienzan a vivir la emoción con diversas actividades en su honor. Recientemente, un grupo de fanáticos se reunió en el Parque Kennedy de Miraflores para rendir homenaje a la cantante colombiana, compartir recuerdos y demostrar su admiración.

El evento fue organizado por una comunidad de fans y contó con un animado flashmob que presentó coreografías basadas en algunos de los videoclips más icónicos de Shakira, como ‘Hips Don't Lie’ y ‘Waka Waka’. Durante la jornada, los asistentes intercambiaron anécdotas, experiencias y artículos coleccionables relacionados con la artista. Además, muchos llegaron luciendo camisetas personalizadas, afiches y productos oficiales de la intérprete.

