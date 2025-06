Morrissey, reconocido como una de las voces más emblemáticas de las últimas décadas, inicia una gira especial por América Latina. El artista británico, famoso por ser el carismático vocalista de The Smiths, la icónica banda de Manchester que ha dejado una huella imborrable en la música mundial, se presentará el 20 de noviembre en Arena 1. Este evento promete ser una noche inolvidable y llena de emoción. La gira marca un esperado reencuentro con su fiel base de fans en la región, tras la cancelación de una gira anterior debido a problemas de salud.

La gira de Morrissey por Latinoamérica marca un esperado reencuentro con su fiel base de fans en la región, tras la cancelación de una gira anterior debido a problemas de salud. Como se recuerda, el exvocalista de The Smiths sufrió una intoxicación severa, que lo llevó a una situación crítica y que lo obligó a cancelar sus conciertos en Lima y en otros países de Sudamérica.

Morrissey busca saldar su deuda con Latinoamérica



Después de una larga espera de siete años, Morrissey finalmente se prepara para ofrecer un esperado concierto en Latinoamérica, donde promete deleitar a sus seguidores con una selección de sus más grandes éxitos, tanto de su etapa como solista como de su legado con The Smiths. Lima será una de las paradas de su gira, que también incluirá ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago.



El repertorio del espectáculo abarcará clásicos como ‘This Charming Man’ y ‘How Soon Is Now?’, además de destacar temas emblemáticos de su carrera en solitario, tales como ‘Everyday Is Like Sunday’ y ‘First of the Gang to Die’.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Morrissey en Lima?



El artista británico, legendario frontman de la banda de Manchester The Smiths, se presentará el 20 de noviembre en Arena 1, en lo que promete ser una noche épica. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 11 de junio a través de Ticketmaster, con un atractivo 25% de descuento para quienes utilicen tarjetas BBVA. La venta general inicia el viernes 13 de junio, con precios desde S/160.



Morrissey, reconocido como una de las personalidades más influyentes del pop británico y un destacado letrista de su época, ha lanzado 13 álbumes en solitario que han logrado posicionarse en el Top 10 del Reino Unido, de los cuales tres alcanzaron el primer lugar. Recientemente, fue galardonado con el Social Vanguard Award 2024, en reconocimiento a su constante defensa de los derechos de los animales.