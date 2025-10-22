¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

Desde la medianoche del 22 de octubre, Lima Metropolitana y el Callao están bajo estado de emergencia, una medida que responde al incremento de la inseguridad ciudadana y que restringe varios derechos constitucionales. En este nuevo escenario, crece la incertidumbre sobre el futuro de las actividades públicas, especialmente los conciertos previstos durante los próximos 30 días, plazo establecido para el régimen de excepción.

Aunque la agenda cultural y de entretenimiento de la capital no se detiene, el nuevo marco legal obliga a los organizadores a replantear sus planes. La incertidumbre no recae en la cancelación automática de eventos, sino en la necesidad de cumplir con requisitos adicionales.

¿Qué dice la norma?: permisos obligatorios para eventos masivos durante estado de emergencia

El Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano establece que durante el estado de emergencia se restringen derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución. Esto implica que las autoridades pueden intervenir en espacios públicos y privados, controlar desplazamientos y limitar concentraciones de personas.

En cuanto a los eventos culturales, el artículo 2 del decreto es claro: "Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación, de acuerdo al artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones". Además, el diario El Peruano precisa que "los eventos no masivos podrán realizarse sin permiso". Es decir, los conciertos que reúnan a grandes audiencias no podrán realizarse sin una evaluación previa de seguridad.

¿Qué conciertos están programados en Lima?

La agenda musical de Lima para las siguientes semanas está marcada por artistas de alto perfil. Myriam Hernández encabeza la lista más próxima con dos presentaciones en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, programadas para el 22 y 23 de octubre. También destacan Silvio Rodríguez y Cristian Castro, este último con un show previsto en Costa 21 de San Miguel. Linkin Park se suma con un concierto en el Estadio de San Marcos, mientras que el Estadio Nacional será sede de un festival de reggaetón el 31 de octubre, fecha en la que también se celebrará el 15 aniversario de Yarita Lizeth en el Parque Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho.

En noviembre, la capital de Perú recibirá a más artistas de talla internacional como Shakira, Los Fabulosos Cadillacs, Marco Antonio Solís y Guns N' Roses, entre otros espectáculos de gran convocatoria. Todos estos eventos, por su carácter masivo, deben ser evaluados por las autoridades, conforme a lo establecido en la normativa vigente durante el régimen de excepción. Por otro lado, aún no se ha confirmado la aplicación del toque de queda en Lima y Callao, si bien la disposición sí contempla restricciones sobre el tránsito, las reuniones y la seguridad personal.