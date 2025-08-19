Sigrid Bazán conmueve al anunciar la llegada de su primera hija: “La alegría es desbordante”

Este lunes 19 de agosto, la congresista Sigrid Bazán dio a conocer una emotiva noticia: se convirtió en madre por primera vez. A través de una publicación en Instagram, la parlamentaria compartió las primeras imágenes de su hija, fruto de su relación con Fabrizio Iparraguirre, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024. “La llegada de nuestra pequeñita nos llena el corazón con amor, gratitud y esperanza”, expresó en su mensaje, que rápidamente generó reacciones y muestras de cariño entre sus seguidores.

En junio, la parlamentaria de 34 años sorprendió al público al anunciar, durante una entrevista con Nicolás Lúcar, que estaba esperando a su primer bebé. Hasta entonces, la también periodista había mantenido en reserva los detalles de su embarazo, pero ahora ha decidido compartir este emotivo momento de su vida familiar con todos.

Sigrid Bazán publica las primeras imágenes de su hija

En su más reciente publicación de Instagram, Sigrid Bazán dio un emotivo vistazo a su nueva etapa como madre al compartir las primeras imágenes de su hija, cuyo nombre aún no ha sido revelado. En una de las fotografías se pueden ver los pequeños pies de la bebé, mientras que en otra aparece su esposo, Fabrizio Iparraguirre, cargándola y mostrando la portada de un cuento infantil, cuidando siempre de mantener el rostro de la menor en privado.

Junto a las tiernas imágenes, la congresista acompañó el post con un profundo mensaje dedicado a su hija, en el que expresa la emoción y responsabilidad que conlleva esta nueva etapa de su vida. “La alegría es desbordante y abre el desafío permanente de acompañarte y ser mejor cada día para ti, hijita querida”, escribió Bazán, conmoviendo a sus seguidores en redes sociales.