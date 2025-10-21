HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Soda Stereo Perú 2026: fecha y venta de entradas vía Joinnus para su concierto en Arena 1 Costa Verde

El regreso de Soda Stereo a Perú el 2026 promete un espectáculo histórico en Arena 1, donde Charly Alberti, Zeta Bosio y la recreación digital de Gustavo Cerati compartirán escenario. Conoce desde qué fecha estarán disponibles las entradas vía Joinnus.

Soda Stereo anunció su regreso a Perú a través de un emotivo video en redes. Foto: Soda Stereo
Soda Stereo anunció su regreso a Perú a través de un emotivo video en redes. Foto: Soda Stereo

Tras agotar más de 100.000 entradas en Buenos Aires, Soda Stereo confirmó su arribo a Lima el 2026 con el espectáculo 'Ecos', una innovadora propuesta que fusiona música en vivo y tecnología avanzada para reunir nuevamente a Charly Alberti, Zeta Bosio y la presencia digital de Gustavo Cerati. El esperado concierto se realizará el viernes 22 de mayo de 2026 en Arena 1 de la Costa Verde, marcando un capítulo trascendental para los seguidores peruanos del trío más influyente del rock en español.

El anuncio, que generó un gran impacto en redes sociales, promete una experiencia inmersiva en la que los fanáticos podrán “transportarse a momentos soñados”. La gira, organizada por PopArtMusic, recrea con precisión la esencia de la banda, respetando el legado de Cerati sin recurrir a homenajes ni artistas invitados. “No es un tributo ni una película. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, señala el comunicado oficial difundido por el grupo.

PUEDES VER: Soda Stereo confirma su histórico regreso con un concierto en Argentina con Gustavo Cerati: no usarán IA para ‘traerlo de vuelta’

Soda Stereo Perú: ¿cuándo es su esperado concierto?

El reencuentro de Soda Stereo en Perú está programado para el 22 de mayo de 2026 en Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. Este recinto será el escenario donde miles de fanáticos vivirán un show que promete combinar tecnología, nostalgia y sonido en vivo, bajo una producción de nivel internacional.

El evento forma parte de una gira que ya se ha consolidado como un éxito rotundo en Sudamérica. Los conciertos realizados en el Movistar Arena de Buenos Aires, en marzo y junio, agotaron localidades en tiempo récord, reuniendo a más de 100.000 espectadores. La expectativa por el concierto en Lima es alta, especialmente entre las generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de ver al trío argentino sobre un escenario.

PUEDES VER: Illya Kuryaki and The Valderramas vuelve a Lima tras ocho años para un concierto único en ‘Una Noche en Perú’

Soda Stereo 2026: comprar entradas vía Joinnus para su concierto

Las entradas para Soda Stereo Perú 2026 estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través de la plataforma Joinnus, con una preventa exclusiva para clientes Interbank, quienes podrán acceder a un descuento que aún no ha sido revelado, hasta agotar stock. Aunque los precios aún no han sido revelados, se espera que la demanda sea considerable, considerando el éxito que ha tenido la gira en Argentina y Chile.

Para adquirir los boletos, los interesados deberán registrarse en la web oficial de Joinnus y seleccionar la zona deseada dentro del mapa interactivo del Arena 1. Las entradas estarán sujetas a disponibilidad y se recomienda realizar la compra con anticipación para evitar quedarse fuera de uno de los espectáculos más esperados del 2026.

PUEDES VER: Mauricio Mesones, Los Mirlos, Linda Caba, Ruth Karina y más: Amazónico Fest anuncia su segunda edición en Lima

Recorrido de la gira ‘Ecos’ de Soda Stereo

La gira 'Ecos' representa un proyecto ambicioso que celebra la historia de Soda Stereo con un formato que combina innovación visual y sonido envolvente. Según la agenda oficial, el tour incluye presentaciones en Argentina, Chile y Perú, con la siguiente programación confirmada:

  • 21 y 22 de marzo: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina (agotados)
  • 26 y 27 de marzo: Movistar Arena – Santiago, Chile (primer show agotado)
  • 6, 7, 10 y 11 de junio: Movistar Arena – Buenos Aires (agotados)
  • 22 de mayo: Arena 1 – Lima, Perú
  • 14 y 15 de agosto: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina
